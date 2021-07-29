Роспотребнадзор предупредил о постковидных осложнениях у детей

Инфекционист предупредил о постковидных осложнениях у детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал об осложнениях после болезни коронавирусной инфекцией у детей.

- Хотя чаще заболевание у детей протекает легче, тем не менее в 30% случаев у них могут развиться постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Как отметил эксперт, особенно высок риск развития осложнений у подростков с лишним весом. Горелов сообщил, что среди детей чаще всего болеют ребята 14-17 лет, так как они более мобильны и социально активны.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что грудные дети стали заражаться дельта-штаммом коронавирусной инфекции в 26 раз чаще. Специалист отметил, что этой осенью в РФ начнется новый рост заболеваемости COVID-19. Волна будет спровоцирована возвращением граждан страны из отпусков. Он отметил, что в сентябре выйдут все на работу, а сентябрь, как правило, сезон снижения иммунитета.