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Политика29 июля 2021 21:43

Что, если бы у Украины была ядерная бомба

Наш колумнист Александр Коц - о заявлении главы фракции «Слуга народа» о Будапештском меморандуме
Александр КОЦАлександр КОЦ
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У украинских националистов непомерные амбиции.

У украинских националистов непомерные амбиции.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прекрасное по своей незамутненности признание главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии: «У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего Будапештского меморандума. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах. Если бы мы были ядерной державой, поверьте, с нами бы все разговаривали бы по-другому...»

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия

Фото: Кадр видео

Даже представить себе страшно шантажиста с ядерной дубиной. Со времен Хиросимы и Нагасаки в международной политике ни у кого из членов элитного клуба обладателей этого оружия не возникала идея добиваться каких-то преференций под угрозой его использования. Ядерные ракеты всегда были гарантией ненападения, а не инструментом обогащения и шантажа. Но в стране, где на государственном уровне идет борьба за «газовую халяву» от агрессора, возможно все.

В конце концов депутат Верховной Рады Никита Потураев, помнится, сетовал: «Атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это - наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда». Украинские генералы не раз угрожали атаковать Керченский мост ракетой «Нептун». А это не от здравого рассудка. Парламентарий Тарас Билан предлагал сделать «100-150 «грязных ядерных бомб», раздав их добровольцам, а также снарядить ядерными зарядами те самые ракеты «Нептун» и запустить по Москве и Петербургу...

Попробуйте на карте найти село Логвиново. Малюсенький населенный пункт на полсотни жителей на трассе Дебальцево-Артемовск. Именно он стал «горлышком» «дебальцевского котла», через которое украинские войска пытались вырваться из окружения, неся огромные потери. В село вгрызлись ополченцы, их не смогли выбить даже тактическим ракетным комплексом. В его окрестностях я насчитал три упавшие «Точки У» - украинское командование, чуя неминуемое позорное поражение, не жалело огневой мощи.

Село Логвиново стало «горлышком» «дебальцевского котла», через которое украинские войска пытались вырваться из окружения

Село Логвиново стало «горлышком» «дебальцевского котла», через которое украинские войска пытались вырваться из окружения

Фото: Александр КОЦ

И кто бы мог гарантировать (при описанном мной выше анамнезе), что в приступе отчаяния Киев не пошел бы на применение ядерных зарядов малой мощности по этой несчастной деревне с небольшим отрядом ополченцев? Кто бы потом осудил Украину, учитывая, что произошло бы это у российских границ? Еще на Москву бы все и «спихнули», как это происходит с малазийским Боингом.

Для того, чтобы обладать таким оружием, надо все-таки и мозги иметь. А это при наличии ядерной бомбы автоматически не гарантируется. Будапештский меморандум, если вкратце, как раз об этом.

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