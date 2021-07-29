Что, если бы у Украины была ядерная бомба

У украинских националистов непомерные амбиции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прекрасное по своей незамутненности признание главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии: «У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего Будапештского меморандума. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах. Если бы мы были ядерной державой, поверьте, с нами бы все разговаривали бы по-другому...»

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия Фото: Кадр видео

Даже представить себе страшно шантажиста с ядерной дубиной. Со времен Хиросимы и Нагасаки в международной политике ни у кого из членов элитного клуба обладателей этого оружия не возникала идея добиваться каких-то преференций под угрозой его использования. Ядерные ракеты всегда были гарантией ненападения, а не инструментом обогащения и шантажа. Но в стране, где на государственном уровне идет борьба за «газовую халяву» от агрессора, возможно все.

В конце концов депутат Верховной Рады Никита Потураев, помнится, сетовал: «Атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это - наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда». Украинские генералы не раз угрожали атаковать Керченский мост ракетой «Нептун». А это не от здравого рассудка. Парламентарий Тарас Билан предлагал сделать «100-150 «грязных ядерных бомб», раздав их добровольцам, а также снарядить ядерными зарядами те самые ракеты «Нептун» и запустить по Москве и Петербургу...

Попробуйте на карте найти село Логвиново. Малюсенький населенный пункт на полсотни жителей на трассе Дебальцево-Артемовск. Именно он стал «горлышком» «дебальцевского котла», через которое украинские войска пытались вырваться из окружения, неся огромные потери. В село вгрызлись ополченцы, их не смогли выбить даже тактическим ракетным комплексом. В его окрестностях я насчитал три упавшие «Точки У» - украинское командование, чуя неминуемое позорное поражение, не жалело огневой мощи.

Село Логвиново стало «горлышком» «дебальцевского котла», через которое украинские войска пытались вырваться из окружения Фото: Александр КОЦ

И кто бы мог гарантировать (при описанном мной выше анамнезе), что в приступе отчаяния Киев не пошел бы на применение ядерных зарядов малой мощности по этой несчастной деревне с небольшим отрядом ополченцев? Кто бы потом осудил Украину, учитывая, что произошло бы это у российских границ? Еще на Москву бы все и «спихнули», как это происходит с малазийским Боингом.

Для того, чтобы обладать таким оружием, надо все-таки и мозги иметь. А это при наличии ядерной бомбы автоматически не гарантируется. Будапештский меморандум, если вкратце, как раз об этом.