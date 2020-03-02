2020-03-02T19:42:56+03:00
Политика

В Раде заявили о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

На Украине боятся, что Россия будет бороться с трансляцией нового украинского государственного телеканала на неподконтрольной Киеву территории Донбасса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Раде заявили о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбуВ Раде заявили о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбуФото: REUTERS
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Киев может решить конфликт с Россией, сбросив на Москву атомную бомбу. Так считает замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

По его словам, Москва может применить средства радиоэлектронной борьбы против трансляции нового украинского государственного телеканала «Дом», который будет вещать на Донбасс и Крым.

«Мы не исключаем, что будут предприняты средства радиоэлектронной борьбы против нашего вещания. Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это - наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда», - заявил украинский депутат.

Потураев сообщил, что новый телеканал будет назвать Россию «страной-агрессором», отметив, что такие «термины употребляют в международных документах».

Напомним ранее Потураев признал, что вооруженные силы Украины страны будут полностью разбиты, если решат атаковать Донбасс или Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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