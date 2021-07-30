Вопрос дня: а для вас август какого цвета? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Люблю август, я родилась в августе, цвет - огонь!

Захар ПРИЛЕПИН, писатель, политик:

- Август - это мои дети, которых я могу гладить по головам, солнце, много воды вокруг и возможность смотреть, улыбаться, молчать. Август - убийство моего лучшего друга, воина, образцового русского человека Александра Захарченко. Август - точка отсчета распада СССР, жуткой катастрофы, которую никогда не прощу ее вершителям. Такой разноцветный август.

Александр ЗАКАТОВ, директор канцелярии Российского императорского дома:

- Не стоит придавать значение темным сторонам жизни. Много печальных событий было и в другие месяцы, самое печальное - в феврале 1917-го. В августе люди празднуют Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. Август - это сбор меда и яблок, поэтому нужно думать о хорошем, ведь мысли материальны.

Эдуард БОЯКОВ, худрук МХАТа им. Горького:

- Для меня этот месяц счастливого цвета, слава богу, есть возможность побыть с семьей, в отпуске, отвлечься от суеты. Конец лета - начало жатвы, а это подразумевает, что каждый должен получить свой урожай по заслугам.

Василий ВОЛГА, украинский политик, экс-депутат Верховной рады:

- Цвета разочарования. В августе день незалежности Украины. Я разочарован тем, что мы построили на Украине за 30 лет: государство, где национализм стал главной идеологией, а врагами объявлены русский язык и русский человек, где уничтожены многие отрасли народного хозяйства, а население самое бедное в Европе.

Роман ПЛЮТА, глава «Православного союза»:

- Для меня август голубого цвета - моря, неба и, конечно, цвета голубых беретов, которые стерегут это все!

Юрий ЛОЗА, артист:

- Август - последний солнечный месяц, лето неумолимо заканчивается. И эта мысль будет преследовать меня ближайшие 30 дней. Я, конечно, постараюсь получить от августа все! Но точно знаю, что в сентябре буду жалеть, что недокупался, недоел фруктов и недозагорал...