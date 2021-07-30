Супруга правителя Монако, княгиня Шарлен, может подать на развод с мужем

Княгиня Шарлен с супругом, Альбером II. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На протяжении несколько недель в княжестве Монако не утихают споры о том, разведутся ли князь Альбер II и его супруга, княгиня Шарлен.

В марте княгиня уехала к себе на родину, в Южную Африку, с гуманитарной миссией, но до сих пор не вернулась в княжество. Поначалу она осталась там из-за болезни, потом из-за ситуации с COVID-19, а сейчас и вовсе говорят, что княгиня Шарлен присматривает себе на родине жилье.

Слухи княгиня подогрела и сама, опубликовав на своей странице в соцсетях недвусмысленное сообщение.

«Спасибо вам за вашу любовь и поддержку, а также за щедрость, которую мы получали за многие годы нашего брака. Мы продолжаем работать с нашими фондами и общаться», - написала на своей странице в Инстаграм княгиня Шарлен.

Официального подтверждения того, что венценосные супруги разводятся, нет. Но то, что в их семье начались разногласия, обсуждают с 2020 года.

Официального подтверждения того, что супруги разводятся, пока нет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о том, что в великом княжестве грядут перемены, начались после того, как 42-летняя княгиня кардинально изменила внешность на Рождество – Шарлен обрила половину голову и появилась в таком образе на детском праздничном утреннике. Столь экстравагантная прическа – очень смелый шаг для королевской особы, который она сама объяснила тем, что ей захотелось перемен, сообщает Voici.

На новогодних фотографиях княгиня тоже не выглядела счастливой, в то время как ее супруг излучал веселье.

Супружескую жизнь князя Альбера II и Шарлен нельзя назвать безоблачной. Они познакомились в 2000 годах на соревнованиях. Шарлен была в той время успешной спортсменкой, а князь имел двоих внебрачных детей и репутацию ловеласа. Тем не менее в 2011 году они поженились, а через три года у них родились дети – близнецы Жак и Габриэлла.

Княгиня Шарлен не любит рассказывать о своей личной жизни, поэтому ее поклонникам остается только следить за социальными сетями, в которых женщина более откровенна.

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