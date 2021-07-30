Тело актера «Марша Турецкого» десять дней пролежало в квартире

Актер Максим Михайлин. Фото: kino-teatr.ru

В полицию обратилась москвичка Светлана Ивановна, подруга семьи российского актера Максима Михайлина. Женщина никак не могла дозвониться до актера и его матери, живущих в квартире на Мосфильмовской улице.

Ни 46-летний Максим, ни его 69-летняя мать Любовь М. дверь не открывали. Ни на стуки, ни на звонки никак не реагировали. Пожилая женщина забеспокоилась и решила сразу обратиться за помощью в органы. Прибывшие на место оперативники помогли вскрыть дверь. Внутри квартиры было найдено мертвое тело актера. Помочь ему было уже нельзя.

- В одной из квартир на Мосфильмовской улице было найдено тело 46-летнего актера Максима Михайлина. Прибывшие на место медики предварительно установили, что мужчина скончался от естественных причин. Каких-либо следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Порядок в квартире также нарушен не был. Установлено, что Максим Михайлин скончался за семь-десять дней до того, как его обнаружили оперативные службы.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Тело артиста направлено в морг, где медэкспертиза установит точные причины смерти мужчины. Полиция проводит проверку по факту смерти актера.

Максим Михайлин - российский актер, снимался в кино и сериалах. Зрителю больше всего запомнился по ролям в сериалах «Марш Турецкого» и «Закон и порядок».

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