Игорь Крутой публично признал внебрачного сына

Яков Крутой, сменивший отчество и фамилию в 28 лет, поздравил композитора с днем рождения в общем семейном видео Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В четверг, 29 июля, маэстро Игорь Крутой отметил свое 67-летие. За праздничным столом собралась сплошь звездная компания: Лев Лещенко, Наташа Королева с мужем Тарзаном, Алсу, а вел праздник певец Николай Басков. Отмечали, судя по видео, которые композитор публиковал в своих соцсетях, не в России. И именно поэтому всей семьей собраться не получилось. Самые близкие и родные нашли способ поздравить композитора и записали короткие ролики, которые с итоге смонтировали в одно видео.

На кадрах мама композитора Светлана Крутая, в свои 87 лет она выглядит просто отлично, сестра Алла Крутая, жена Ольга и, конечно, дети. Старший сын от первого брака Николай Крутой, сейчас ему 41 год, пожелал отцу вдохновения для новых песен, приемная дочка Виктория (Крутой удочерил ее после женитьбе на второй жене Ольге Крутой) призналась отцу в любви, а младшая дочка Александра (родилась во втором браке и сейчас ей 18) показала татуировку с датой рождения отца. Следом за детьми, которые есть в официальной биографии маэстро, в ролике появился Яков Крутой, которого журналисты называют внебрачным сыном музыканта.

Поздравление высокий, накаченный мужчина записал в спортивном зале на фоне боксерской груши. Своими словами он развеял все сомнения в родстве с Игорем Яковлевичем. «Батя»: так Яков обратился к имениннику.

- Батя, привет! Поздравляю тебя с днем рождения, желаю всего-всего хорошего. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Обнимаю тебя и жду в зале! - обратился к музыканту Яков Крутой.

Его участие в семенном ролике, который собственноручно опубликовал сам композитор, впору считать официальным признанием внебрачного сына. Напомним, впервые слухи о существовании еще одного чада композитора появились в 2019-м. И тогда поводом тоже стал день рождения Игоря Крутого. Приемная дочка Виктория разметила на своей странице в Инстаграм семейное фото с подписью: «поздравляем нашего папу», на котором помимо уже названых детей засветился никому неизвестный мужчина.

Только спустя два года тайну появления на свет Якова Крутого впервые раскрыла «Комсомольская правда». В эксклюзивном интервью нашему изданию семейные секреты открыл москвич Сергей Мирошников. Именно его отчество и фамилию до 28 лет носил Яков. А потом, сменив их, из Якова Сергеевича Мирошникова превратился в Якова Игоревича Крутого.

Напомним, Яков родился в 1991 году в семье Сергея и Ирины Мирошниковых. 28 лет Сергей считал мальчика родным сыном. Правду ему рассказал сам Яков. Об измене мужу с композитором Ирина, которая в 90-х работал продавцов с одном из столичных гастрономов, призналась сыну перед смертью. В итоге Яков, на тот момент ему было 28 лет, нашел Игоря Крутого и вместе они дважды прошли тест ДНК. После смены имени и фамилии Яков перестал общаться с воспитавшим его отцом. Сергей до сих пор тяжело переживает эти события, Яков был его единственным ребенком.

Сам композитор до сих пор официально не комментирует появление в его жизни еще одного ребенка.

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