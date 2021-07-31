Погода в Москве на август 2021: синоптики рассказали, ждать ли аномальной жары

Судя по расчётам Гидрометцентра России, август в столице будет на 1 - 2 градуса теплее климатических норм. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В июне Москва напоминала скорее Анталью - мегаполис плавился от 35-градусного зноя. В июле к жаре добавились дожди, так что столица стала похожа уже на тропический курорт где-нибудь в Азии. По средней температуре лето 2021 в Москве на 4,2 градуса теплее климатической нормы. А это очень серьезная температурная аномалия.

Какая будет погода в Москве на август 2021? Каких аномалий ждать? Или приятных сюрпризов?

- Холодно точно не будет! - уверяет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Но и экстремальной жары, во всяком случае, в течение первой декады августа мы не ждём. Погода будет очень тёплой, с короткими дождями. На мой взгляд, вполне комфортно и для тех, кто будет в городе, и для дачников.

А если в градусах? Гидрометцентр России в первые дни августа обещает +28…+29 градусов, пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

Начиная с 3 августа станет чуть прохладнее, днём не выше +25…+26 градусов, и опять же с небольшими дождями практически каждый день. И как минимум до 12 августа, то есть в ближайшие две недели, заметных перемен в погоде не предвидится: дневные температуры в районе +25…+28 градусов.

По средней же температуре за месяц, судя по расчётам Гидрометцентра России, будет на 1 - 2 градуса теплее климатических норм. Какая норма, кстати? +21…+22 градуса днём. Значит, сейчас можем рассчитывать на +22…+24. В начале месяца обещают почти тридцать, а значит, в конце лета природа может отыграться похолоданием.

По осадкам август 2021 должен оказаться вполне обычным, считают специалисты Гидрометцентра. В норме в последний месяц лета у нас бывает примерно 10 дней с дождями.

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