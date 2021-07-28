«Думала, что это мой последний день»: Российские туристы рассказали о лесных пожарах в Анталье

Лесные пожары окрасили небо Турции в красный цвет Фото: Instagram.com

Турецкую провинцию Анталья, облюбованную российскими туристами, терзают лесные пожары. Из-за сильного ветра и гористой местности пожарные и спасатели не могут подобраться близко к огню, поэтому для тушения было решено использовать вертолеты и самолеты-амфибии.

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В эпицентре природного бедствия оказался город Манавгат. В его районе сейчас бушуют четыре очага. Жители нескольких микрорайонов эвакуированы, сгорело уже несколько домов. Местные власти сообщают, что пострадали более 50 человек.

Вместе с тем, отмечается, что отдыхающим на курортах Антальи лесные пожары не угрожают. Возгорания находятся далеко от популярных отелей. Однако все туристические экскурсии в районах Сиде, Соргун и Манавгат временно приостановлены.

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В социальных сетях местные жители и отдыхающие выкладывают снимки с черно-оранжевым небом, затянутым клубами дыма.

- В Сиде шквалистый ветер, - рассказала kp.ru жительница Красноярска Анастасия, отдыхающая в городе Сиде. - Выходишь на улицу и кажется, что на тебя направили мощный тепловентилятор. Думала, на море увижу бушующие волны, а там тишь да гладь. Небо нереального цвета, ни с чем не могу сравнить. И страшно, и красиво одновременно.

- Наш отель находится на окраине Манавгата, - рассказывает kp.ru петербурженка Екатерина. - Я долго переживала, что мы так далеко от центра, но сегодня я впервые этому рада. Мне показалось, что наш сын затемпературил, и днем мы поехали с супругом в торговый центр. Когда мы вышли на улицу, то первым делом почувствовали странный едкий запах, а потом увидели страшное черное облако. Я надеюсь, что все обойдется, и дело до эвакуации не дойдет.

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Instagram.com

Instagram.com

Кто-то из россиян все-таки принял решение перебраться из Манавгата подальше.

- Сегодня я с дочкой и друзьями поехала в античный город Сиде. Погуляли, посидели в кафе, а когда пришли к морю, то я впала в истерику: небо над морем было затянуто страшными клубами дыма. Я думала, что наступил мой последний день. Мне стало страшно, я не понимала, что мне делать: оставаться в Сиде или ехать в отель, который находится в стороне пожара, где у меня остались все документы, - рассказывает жительница Перми Мария. - Мы побежали на маршрутку. Ветер ужасно сильный и горячий, жара стоит нереальная. Пока ехали, то становилось понятнее, где горит, но все равно внутренне готовилась к эвакуации. Когда я прибежала в номер, то по глупости выскочила на балкон и запустила в комнату гарь. Мы с дочкой стали задыхаться. Я кинулась в лобби, попросила, чтобы нас переселили в номер на безветренную сторону. Администратор долго отказывал, но потом согласился. В итоге, мы остаемся. Пожарным удалось справиться с одним пожаром, но сейчас снова горит. На улице так жарко будто днем.

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О том, как турецкие спасатели и пожарные борются с огнем рассказала жительница Иркутска Кристина.

- Все началось утром. Появилось огромное облако, через час начал падать пепел с неба и появился запах гари, каждые 7-10 минут летали вертолеты с водой. А потом дым полностью закрыл небо, - говорит девушка. - После этого во всех ближайших районах отключили свет, начали работать запасные генераторы. Но при этом паники среди отдыхающих нет. К вечеру со стороны пожаров дует раскаленный воздух, весь горизонт пылает. Звуки вертолетов не прекращается. Говорят, что еще четыре очага остаются. Чувство страха преследует весь день.

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