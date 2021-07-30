Блат, бедность и отсутствие мотивации помешали россиянам реализовать детские мечты

Сбылась ли ваша детская мечта о будущем призвании? На этот вопрос утвердительно ответили лишь 14% россиян. Фото: Shutterstock

Сбылась ли ваша детская мечта о будущем призвании? На этот вопрос утвердительно ответили лишь 14% россиян. В схожей сфере трудится каждый пятый, остальные вкалывают абсолютно в другой профессии. К таким выводам пришли аналитики Работа.ру и Сбер.Здоровье, опросив пять тысяч жителей страны.

Самая популярная «профессия мечты» — врач. Носить на работе белый халат надеялись 27% опрошенных. 23% грезили о военных погонах. Учить детей хотел каждый пятый, примерно столько же мечтали крутить «баранку». Летчиками воображали стать лишь 7% россиян (подробнее см. КОНКРЕТНО).

Что же помешало стать тем, кем хотелось? 28% несбывшуюся мечту объяснили слабой мотивацией и нехваткой усилий. Каждый четвертый все свалил на отсутствие связей и блата. Каждый пятый заявил, что другая профессия ему понравилась больше. Каждому десятом осуществить задуманное не позволило здоровье, столько же подчинились запрету родителей.

- Нет ничего удивительного в том, что человек идет в другую область, ведь профессионально определяться большинство начинает только в подростковом возрасте, особенно сейчас, когда востребованность профессий очень быстро меняется, - комментирует психолог Марина Солдатенкова. - Мечты рушатся и из-за бедности, когда семья попросту не может себе позволить желаемое образование. И нередко детские впечатления расходятся с реальностью, в итоге люди выбирают ту сферу, где будут банально больше платить. Наличие блата в этой истории занимает особое место. Но связи больше влияют не на выбор профессии, а на карьерный рост. Один начинает с нуля и всю жизнь идет за своей мечтой, а другого без особых усилий сразу сажают на хорошее место. Мы это сейчас открыто видим: чей-то сыночек сразу после института стал ректором, или кто-то в 20 лет уже доктор наук. Такое происходит безнаказанно и стало нормой жизни. Это очень бьет по мотивации, убивает ее на корню.

КОНКРЕТНО

Кем вы мечтали стать в детстве? (Множественный выбор)

Врач — 27%

Военный — 23%

Учитель — 21%

Водитель — 18%

Полицейский — 16%

Актер — 13%

Юрист — 11%

Изобретатель / инженер — 9%

Художник / дизайнер — 9%

Летчик — 7%

Что вам помешало выбрать профессию, о которой мечтали? (Множественный выбор)

Не хватило мотивации и усилий — 28%

Сложно попасть без связей — 25%

Понравилась другая профессия — 22%

Состояние здоровья — 11%

Родители запретили — 10%

Другое — 30%

По данным Работа.ру и Сбер.Здоровье.

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