Путину рассказали, как в России становятся губернаторами

Президент России Владимир Путин и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин встретился с главой организации «Россия – страна возможностей» Алексеем Комиссаровым. Чиновник рассказал президенту, как у нас ищут толковых служащих, а потом продвигают их в начальство.

- Ваша организация создавалась в 2018 году для повышения социальной мобильности людей, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей. Что считаете наиболее важным сегодня? – поинтересовался президент.

Комиссаров напомнил, что «Россия – страна возможностей» - это единая платформа из 26 разных конкурсов для поиска талантливых людей всех возрастов. Например, сюда входит школьный конкурс «Большая перемена» - дети со всей страны предлагали свои варианты, как сделать жизнь вокруг лучше. 3,5 млн. человек с 2019 года, 26 тысяч ребят стали победителями и призерами только этим летом. Лучшие из лучших поедут на поезде из Москвы во Владивосток.

- Для тех, кто постарше, есть проект, о котором я уже сказал, наш флагманский «Лидеры России». В нем принимают участие те, кто имеет определенный управленческий опыт. Победители этого конкурса очень востребованы. У нас во время этого проекта – около 300 назначений на такие серьезные посты. Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных компаний, федеральные директора, главврачи больниц и другие, - рассказал Комиссаров.

Как оказалось, мы теперь ищем таланты и за рубежом. Чиновник удивил цифрами: на международную часть конкурса Лидеры России подали 11 тысяч заявок из 150 стран мира.

- Финалисты могут претендовать на упрощенное получение вида на жительство, а победители – даже на гражданство России, - добавил Комиссаров.

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