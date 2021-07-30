Немецкий журналист: Меркель и Путин кричали друг на друга во время украинского кризиса в 2014-м

Немецкий журналист расскажет о том, как пытались "разрулить" украинский кризис Меркель и Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии немало шума наделала новая биография федерального канцлера Ангелы Меркель. После 16 лет во главе страны «железная фрау» уйдет со своего поста после выборов в Бундестаг этой осенью, и журналист Ральф Боллман, ране уже издававший жизнеописание Меркель, решил порадовать публику новыми нюансами работы канцлера. Для нас особенно интересна немалая часть книги, которая посвящена кризису на Украине в 2014 году.

Как пишет Боллман, Меркель, как и другие западные лидеры не ожидали от России каких-либо активных действий. Тогда как руководство нашей страны в условиях майдана у соседей вынуждено было решать проблему защиты русскоязычного населения Незалежной. В те дни Меркель много раз общалась по телефону с Владимиром Путиным.

- Он говорил гораздо больше, чем канцлер, - рассказали журналисту сотрудники администрации Меркель, которые были свидетелями тех бесед. – Когда речь заходила об особо деликатных вопросах, Путин становился эмоциональным, мог даже звучать злобно.

Как пишет Боллман, эти разговоры больше напоминали словесные дуэли, в которым Меркель отвечала «кратко и по существу». При этом автор биографии канцлера не исключает, что эмоциональность российского лидера была лишь хорошо продуманной тактикой поведения в разговоре с Меркель.

- Они говорили очень открыто и откровенно, иногда просто кричали друг на друга, - уверяет Боллман.

При этом канцлер отказалась от поданной кем-то из подчиненных идеи отправиться в Москву на переговоры с российским лидером.

- Она была уверена, что шансов на успех в таком случае никаких, - говорится в книге. – Риск быть униженной Путиным был запредельно высок, а возвращаться в Берлин с пустыми руками она не хотела.

Но даже телефонные беседы с президентом России тяжело давались Меркель. Добросовестная и ответственная немка даже тренировалась перед этими дебатами. В качестве своеобразных спарринг-партнеров, которые могут достойно оппонировать канцлеру, выступали бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и председатель Бундестага Роланд Кох.

Кроме того биограф Меркель сообщает, что «конфликт с Россией был причиной того, почему канцлер в 2015 году, возможно, боялась выхода Греции из ЕС еще больше, чем за три года до этого, так как считала, что Греция после отказа от евро могла попасть под еще большее российское влияние».

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