Автор первой книги-расследования о деле Виктора Бута: "Было сделано все для демонизации образа русского бизнесмена"

Александр Гасюк и Алла Бут на презентации в Московском Доме Книги. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Имя Виктора Бута известно, пожалуй, каждому американцу. Бывший военный переводчик в начале 90-х увольняется из армии и создает успешный международный бизнес по авиаперевозкам. В начале 2000-х у американских спецслужб возникают подозрения против россиянина, якобы тот незаконно торгует оружием с некоторыми странами, на которые наложено американское эмбарго.

Расследование закончилось целой спецоперацией, в результате которой Бут был арестован в марте 2008 в Тайланде. Более двух лет велась острая дипломатическая борьба между Россией и США, так решалась его судьба. В итоге в 2011 Бут был экстрадирован в США, где до этого никогда не был. На суд его возили как особо опасного преступника, с охраной из шести бронированных джипов.

В 2012 американский суд вынес Буту приговор — 25 лет тюремного заключения. И как ни странно это звучит, такой срок многие восприняли, как мягкий, потому что прокуратура просила для россиянина пожизненного заключения. Виктор ни по одному из предъявленных ему обвинений своей вины не признал и не признает до сих пор. В России «дело Бута» считают политическим. А сейчас, спустя девять лет сама судья призналась, что приговор Буту был слишком жестоким.

Как русского бизнесмена только не называли в заокеанской прессе — «оружейных барон №1» и «торговец смертью». Говорят, он даже стал прототипом одного из героев знаменитого американского фильма «Оружейный барон» (2005 г).

- Было сделано все для демонизации образа русского бизнесмена, - считает автор книги, журналист Александр Гасюк. - Когда шел процесс над Бутом, я работал собкором «Российской газеты» в США, и как и многие тогда освещал ход судебного процесса. Кроме того, я написал несколько десятков запросов в различные ведомства, с просьбой от интервью с Виктором. И на один из таких мне вдруг ответили положительно.

Встреча Александра Гасюка и Виктора Бута в тюрьме продлилась около двух часов. Увиденное и услышанное очень впечатлило журналиста.

Обложка книги «Виктор Бут. Подлинная история «оружейного барона». Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Виктор несомненно очень харизматичный и очень сильный человек. То, как он держится все это время, находясь под невообразимым прессом, достойно восхищения. Далеко не каждый способен на такое, - говорит Александр. - После я начал более подробно изучать и его биографию, и всю историю его ареста, который несомненно носит политический, показной характер. Основной предпосылкой к написанию книги было желание развенчать мифы, а порой и откровенную ложь, сформировавшиеся вокруг личности Бута. Книга раскрывает много белых пятен в этой истории, благодаря тому, что я получил доступ к многим документам, ранее нигде не публиковавшимся. Первым человеком, увидевшим рукописи Александра Гасюка, была жена Виктора Бута Алла. После прочтения она восполнила имеющиеся информационные пробелы и предоставила Александру имеющиеся в семейном архиве документы. А так же эмоциональные и трогательные письма ее мужа из тюрьмы.

- Теперь у нас есть первоисточник с наиболее правдивыми фактами. Я и сама хотела написать книгу про своего мужа, но поняла, что это не моя история, меня могли обвинить в предвзятом изложении фактов. Александр Гасюк проделал большую и серьезную работу. На его книгу теперь можно ссылаться, как на наиболее правдивый источник без призмы пропаганды, которой очень много и в западной прессе и в интернете.

В книге есть и подробности условий содержания Бута в разных тюрьмах — тайской для смертников, американской для особо-тяжких преступников. Есть даже рисунки, передающие обстановку в камерах. Оказывается, и в той и в другой практикуют применение таких средневековых приспособлений, как кандалы.

Это и многое другое, включая неизвестные до этого факты, в книге Александра Гасюка «Виктор Бут. Подлинная история «оружейного барона».

P.S. Виктор Бут до сих пор находится в американской тюрьме, одной из самых суровых, для особо тяжких преступников. Есть информация, что российские власти планирует обменять Бута на американца Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж.

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