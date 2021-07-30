Макрон стал звездой вирусных мемов после странного фото в Полинезии

Один за другим на Макрона стали вещать венки из цветов, что является символом почета и уважения во Французской Полинезии. Фото: Кадр видео

Президент Франции Эмануэль Макрон после странного фото, сделанного во время его поездки в Полинезию, стал звездой вирусных мемов.

Не успев сойти с трапа самолета глава Франции столкнулся с чрезмерным гостеприимством полинезийцев. Один за другим на Макрона стали вещать венки из цветов, что является символом почета и уважения на острове Хива-Оа во Французской Полинезии. В итоге венков на шее стало так много, что казалось будто он похож на цветочную клумбу. Настоящие фото быстро распространились в сети, а некоторые инициативные пользователи дорисовали количество венков до уровня колен.

Настоящие фото быстро распространились в сети, а некоторые инициативные пользователи дорисовали количество венков до уровня колен. Фото: Twitter.com

Макрона с героиней Королевы мая в платье из множества цветов Фото: СОЦСЕТИ

Они сравнили Макрона с героиней Королевы мая в платье из множества цветов в фильме "Солнцестояние", а также с портретом императора Рудольфа II в образе Вертумна, изображенного в виде овощей, фруктов и цветов итальянским художником Джузеппе Арчимбольдо. Пользователи до сих пор потешаются над мемами "замаринованного" в цветы Макрона.

Сравнили и с портретом императора Рудольфа II в образе Вертумна, изображенного в виде овощей, фруктов и цветов итальянским художником Джузеппе Арчимбольдо. Фото: СОЦСЕТИ

Пользователи до сих пор потешаются над мемами "замаринованного" в цветы Макрона. Фото: СОЦСЕТИ

Как ранее писал портал kp.ru, во время поездки на остров Хива-Оа Макрон также получил в подарок и новое имя. Полинезийцы почетно прозвали его Те Ака Ики Тааоа (Te Haka Iki Taaoa), что в переводе означает "великий лидер, который шагает вперед и пойдет далеко".