Начальник Генштаба лично проверяет готовность войск

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал специальные учения в Западном военном округе, в которых задействовано более 8 тысяч военнослужащих и свыше 1,5 тысяч единиц военной техники.

Первого замминистра обороны интересовали результаты специальных учений войск Радиоэлектронной борьбы (РЭБ), военной полиции, инженерных войск и войск РХБ защиты, а также практические действия подразделений военной полиции совместно с подразделениями инженерных войск и ВДВ в городских условиях с учетом опыта, полученного в ходе выполнения специальных задач в Сирии.

- В ходе учений подразделениями были применены новейшие системы дистанционного минирования, универсальный минный заградитель УМЗ-К, робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14", а также установки добычи и очистки воды. Главе Генштаба были также продемонстрированы возможности техники РЭБ специальных воздействий и практические действия по обработке материалов дистанционного зондирования Земли с изданием уточненных топографических карт и работа по приему гидрометеорологической информации от космических аппаратов с использованием мобильного пункта приема информации, - сообщили в Минобороны России.

Инженерные подразделения впервые отработали навыки дистанционного способа "блокирующего минирования" и установки смешанных минных полей перспективным средством устройства МВЗ - универсальным минным заградителем УМЗ-К "Клещ". Устройства позволяют блокировать противника минами на огромных территориях, а затем при необходимости уничтожать.

По данным военного ведомства, такое повышенное внимание к боевой подготовке войск связано с предстоящими стратегическими учениями "Запад-2021", в которых примут участие разные подразделения силовых министерств и ведомств.

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