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Политика30 июля 2021 15:38

Александр Лукашенко о возможности размещения российских военных в Белоруссии: Если нужно, мы раздумывать не будем

Президент соседней и союзной с Россией страны сделал ряд громких заявлений
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Президент соседней и союзной с Россией страны сделал ряд громких заявлений

Президент соседней и союзной с Россией страны сделал ряд громких заявлений

Фото: REUTERS

Александр Григорьевич не устает радовать. Все свои самые громкие заявления он делает либо на встречах с рабочими и колхозниками подальше от Минска, либо общаясь с местными активистами, которые искренне поддерживают его политику.

Как передает агентство БЕЛТА, в данном случае выступление президента громко прозвучало на рандеву лидера страны с его активом. Оно было посвящено «актуальным вопросам общественно-политической обстановки».

УЧЕНИЯ – СВЕТ, НЕУЧЕНЫХ – ТЬМА!

Запад так сильно беспокоят совместные белорусско-российские военные учения на территории маленькой, но гордой республики, что из-за Немана постоянно звучат упреки в адрес Москвы, но чаще в сторону Минска, что так делать нельзя.

- По меньшей мере смешно слышать вот это все. А сколько учений натовцы провели у наших границ, - парировал наезды со стороны западных демократий Александр Григорьевич. - Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Но мы же не паримся по поводу того, что сами они создали кучу своих баз (НАТО – ред.) в Европе? Их же море там. Ну и чего тогда вы предъявляете претензии нам?

И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ

Белорусский лидер периодически напоминает своим прямым и косвенным оппонентам на Западе, что у Республики Беларусь есть армия, способная эффективно противостоять почти любой агрессии. Ну, то есть в наличии много хорошей военной техники, готовой к бою. И есть достаточное число хорошо обученных людей.

- У нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила.

И ведь не поспоришь...

СОСЕД НЕ ДЛЯ БЕСЕД

Руководители Белоруссии и России общаются часто и подолгу. И вопросы они обсуждают в подробностях самые разные. Тема военного сотрудничества – явно не последняя в общении Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как правило, обсуждение «оборонных вопросов» происходит вне поле зрения журналистов. Тема российских баз – одна из «закрытых». Как и вообще «проблема» возможного военного присутствия России на территории соседнего государства.

- Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, - сообщил Лукашенко. - Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявления президента Белоруссии сказал, что Москва не получала от Минска запросов на размещение на ее территории российских военных.

Александр Лукашенко о возможности размещения российских военных в Белоруссии: Если нужно, мы раздумывать не будем

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