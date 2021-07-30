Александр Лукашенко о возможности размещения российских военных в Белоруссии: Если нужно, мы раздумывать не будем

Президент соседней и союзной с Россией страны сделал ряд громких заявлений Фото: REUTERS

Александр Григорьевич не устает радовать. Все свои самые громкие заявления он делает либо на встречах с рабочими и колхозниками подальше от Минска, либо общаясь с местными активистами, которые искренне поддерживают его политику.

Как передает агентство БЕЛТА, в данном случае выступление президента громко прозвучало на рандеву лидера страны с его активом. Оно было посвящено «актуальным вопросам общественно-политической обстановки».

УЧЕНИЯ – СВЕТ, НЕУЧЕНЫХ – ТЬМА!

Запад так сильно беспокоят совместные белорусско-российские военные учения на территории маленькой, но гордой республики, что из-за Немана постоянно звучат упреки в адрес Москвы, но чаще в сторону Минска, что так делать нельзя.

- По меньшей мере смешно слышать вот это все. А сколько учений натовцы провели у наших границ, - парировал наезды со стороны западных демократий Александр Григорьевич. - Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Но мы же не паримся по поводу того, что сами они создали кучу своих баз (НАТО – ред.) в Европе? Их же море там. Ну и чего тогда вы предъявляете претензии нам?

И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ

Белорусский лидер периодически напоминает своим прямым и косвенным оппонентам на Западе, что у Республики Беларусь есть армия, способная эффективно противостоять почти любой агрессии. Ну, то есть в наличии много хорошей военной техники, готовой к бою. И есть достаточное число хорошо обученных людей.

- У нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила.

И ведь не поспоришь...

СОСЕД НЕ ДЛЯ БЕСЕД

Руководители Белоруссии и России общаются часто и подолгу. И вопросы они обсуждают в подробностях самые разные. Тема военного сотрудничества – явно не последняя в общении Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как правило, обсуждение «оборонных вопросов» происходит вне поле зрения журналистов. Тема российских баз – одна из «закрытых». Как и вообще «проблема» возможного военного присутствия России на территории соседнего государства.

- Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, - сообщил Лукашенко. - Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявления президента Белоруссии сказал, что Москва не получала от Минска запросов на размещение на ее территории российских военных.

МНЕНИЕ

Байден накормил Тихановскую печеньем

Лицо белорусской оппозиции в изгнании встретилась с президентом США (подробности)