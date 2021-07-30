Американский рэпер, у которого во лбу сияет алмаз, купил огромную газовую планету

Саймир Вудс из Филадельфии, выступающий под псевдонимом Lil Uzi Vert, совсем недавно вмонтировал в лоб здоровенный розовый бриллиант Фото: Кадр видео

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А некоторые рэперы, аки Царевна Лебедь, носят по лбу алмазы. Да, американец Саймир Вудс из Филадельфии, выступающий под псевдонимом Lil Uzi Vert, совсем недавно вмонтировал в лоб здоровенный розовый бриллиант за 24 миллиона долларов (1,7 миллиарда рублей). Камень в 10 карат и весом два грамма имплантировал звездный ювелир Эллиот Эллианте. Зачем? Чтобы камушек было лучше видно, и он не потерялся, как объяснил музыкант. Ему нравится признавать себя сумасшедшим и генерировать хайп максимально неожиданным образом.

Драгоценного камушка во лбу оказалось мало. Чуть позже он расписал себе язык татуировками. В сториз инстаграма Саймир Вудс показал, как выглядит чернильный рисунок — там изображен двойной крест.

А на днях Lil Uzi Vert объявил, что выкупил газового гиганта — планету WASP-127b. Небесное тело больше Юпитера в 1,4 раза. Звучит как безумие, но гражданская жена главы компании Tesla Илона Маска Клэр Буше подтверждает сделку. Цена подарка не разглашается.

Lil Uzi Vert объявил, что выкупил газового гиганта — планету WASP-127b. Фото: Twitter.com

— По-видимому, Lil Uzi Vert владеет этой планетой, — написала она в твиттере. — Просто предупредила.

— Попытался всех удивить, — сделал репост музыкант. — Все еще работаю над этим!

Однако специалисты относятся к заявлению иронично. Потому что небесные тела не могут принадлежать физическим лицам. Договор о космосе гласит, что государства и их граждане не имеют права предъявлять права на владение космическими объектами. Похоже, рэпера просто развели.

— Если кто-то продал ему планету или он думает, что владеет ею в обычном смысле этого слова — это просто неправда, — подчеркнул профессор космического права Университета Небраски Франс фон дер Дунк. — Это мошенничество.