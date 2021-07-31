Я бы в летчики пошла: Какие традиционно мужские профессии хотят освоить женщины

Чаще всего женщины хотят попробовать свои силы за штурвалом самолета. Фото: Shutterstock

С начала этого года действуют новые нормы Минтруда, определяющие, какими работами могут заниматься женщины, а какими нет. Прежний список, насчитывавший 456 запретных для прекрасной половины профессий, сократился более чем в четыре раза. Женщинам разрешили работать боцманами и матросами, водителями большегрузов, машинистами электричек и высокоскоростных поездов, верхолазами. Или верхолазками?

Сервис поиска вакансий SuperJob выяснил, какими видами работ, традиционно считающимися мужскими, хотели бы заниматься женщины (исследование имеется в распоряжении kp.ru). Оказалось, что чаще всего женщины хотят попробовать свои силы за штурвалом самолета. Путь в авиацию для слабого пола законом не закрыт, но на практике женщина-пилот — действительно, явление действительно редкое. На втором месте — профессия водителя. Что странно. Потому что женщина за рулем — явление вполне обыденное. Еще с советских времен они водят трамваи и троллейбусы наравне с мужчинами, сейчас немало дам работает таксистами. И третья позиция в дамских приоритетах — это «руководящая и высокооплачиваемая должность». Отвечавшие посчитали, что «карьерные вершины покоряются только мужчинам», прокомментировали такой ответ авторы опроса.

Были и такие, кто вообще не хочет заниматься мужским делом — 26%.

Дальнобойщица Юлия Лазарева из Евпатории за рулем своей фуры на трассе Симферополь-Евпатория. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Для равновесия социологи опросили и мужчин. Среди сильной половины почти каждый второй (47%) не захотел примерять на себя женские профессии. А если и называли, то указывали тот род занятий, который трудно назвать чисто женским — например, повар, кондитер, продавец, бухгалтер.

- Вообще гендерное разделение труда существовало еще с тех времен, когда люди жили племенами, - прокомментировал kp.ru проректор Российского финансового университета Александр Сафонов. - Женщина занималась домашним хозяйством. По мере развития общества сокращалось время, необходимое для домашнего труда — можно купить готовую еду, одежду, детей отвести в ясли или детский сад. У женщин появилась возможность работать в различных сферах. Определенные ограничения связаны только с требованиями по охране здоровья, репродуктивных функций. Но есть еще и вопрос культуры и традиций. Что для общества важнее — поощрять гонку за лидерством или сохранять в современном мире традиционные ценности? На мой взгляд, оптимальный вариант это когда женщина может выбрать для себя любую профессию по душе, но при этом чтобы у нее была возможность уделять внимание воспитанию детей — по крайней мере, хотя бы до 7 лет.

Анекдот в тему

Объявили по радио социологический опрос. Мужикам, у кого в доме главная — жена, собраться на Красной площади, а у кого главный — он сам, на Манежной.

На Красной — столпотворение. Мужики братаются, историями про тяжкую долю свою делятся, послали гонцов в гастроном. Выпили, закусили — и тут вспомнили: «А как там на Манежной?»

Пошли, а там стоит мужичок один-одинешенек.

Все ему: «Ну ты молодец, кремень, настоящий хозяин, не то что мы. Ну ладно, пошли к нам, у нас уже поляна накрыта»

«Спасибо, мужики, но не могу, - отвечает «хозяин». - Где жена поставила, там и буду стоять.»

ТОП-5. В какой традиционно мужской профессии хотели попробовать свои силы женщины

Летчик

Водитель

Любая высокооплачиваемая/руководящая должность

Космонавт

Полицейский

Не хотим заниматься мужским делом

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