Петросян, Майоров и другие звезды – о прививке: «Коронавирусом болел полгода назад, пришло время вакцинироваться»

Евгений Петросян с женой Татьяной вакцинировались перед концертами и телесъемками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезды прививаются от коронавируса активно. У многих впереди съемки, начало нового гастрольного, театрального, телевизионного сезона. Поэтому артисты спешат обезопасить себя и коллег. Не все рискуют поделиться опытом, так как антипрививочники в соцсетях устраивают травлю звезд, которые сообщают о вакцинации. Кстати, за границей вводят в киношной среде строгие меры. Так на этой неделе Netflix объявил, что все актеры и сотрудники, занятые на съемках стартующих проектов в США, должны быть вакцинированы. За исключением тех, у кого есть медотводы. А вот опыт наших знаменитостей.

51-летний телеведущий Сергей Майоров привился в последние выходные июля вместе с мамой. Полгода назад телеведущий переболел коронавирусной пневмонией. Майоров обозначил причины вакцинации: «У меня было 20% поражения легких, у мамы 30%. Эту китайскую хрень любимая 72-летняя родительница принесла из поликлиники. И уже через четыре дня в эфир НТВ я выходил из дома. Месяц в изоляции. И вот очередная прогулка с Надеждой Александровной в парке «Музеон» обернулась вакцинацией. И воздухом подышали, и у реки посидели поболтали, кофе выпили и укололись. Все случилось быстро, прошло легко, было комфортно в павильоне «Здоровье» у входа в парк.

Сергей Майоров переболел полгода назад. Вакцинировался в последние выходные июля в парке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

52-летняя артистка Эвелина Бледанс на этой неделе сделала вторую прививку. Эвелина привилась накануне поездки с сыном на отдых в Краснодарский край – в реабилитационный центр дельфинарий.

50-летняя Анита Цой привилась «Спутником Лайт», так как переболела в прошлом году. Цой не боялась вакцинироваться: «Удивляюсь всем спорам и теориям заговора про прививки. Я лично после начала обязательной вакцинации для тех, кто работает в сфере услуг, чувствую себя в большей безопасности. Неужели кому-то нравится болеть или сидеть дома? Сделать прививку, если нет противопоказаний, это ответственно. Обезопасить себя и окружающих. Тем более, что у нас в Подмосковье есть все условия: записывайся через сайт или приходи в мобильный пункт, получай иммунитет бесплатно! Странно, что некоторые люди не доверяют прививкам, то есть ученым и врачам. Зато верят шарлатанам, которые кричат о вреде вакцинации. Скажите: если вы, не дай бог, заболеете, вы же обратитесь к официальной медицине, правда? Вот и ответ».

75-летний Евгений Петросян и его жена 32-летняя Татьяна тоже завершили вакцинацию в конце этого месяца. Народный артист поделился своим мнением о прививке в инстаграме: «После перенесенного коронавируса выждал срок и вакцинировался. С моей точки зрения, это единственно верное решение».