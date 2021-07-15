Анита Цой на "Славянском базаре" показала себя без косметики и парика

Певица в образе и без: два разных человека! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Российские звезды стягиваются в Белоруссию: сегодня в шеститысячном амфитеатре Витебска стартует юбилейный, 30-й "Славянский базар". Церемония открытия, как всегда, обещает быть масштабной и статусной: именно в этот день на одной сцене с артистами появится президент страны Александр Лукашенко. В прошлом году он приезжал на фестиваль с сыном Колей - юным красавцем, по которому сохнут девушки не только в Белоруссии, но и в России. Возможно, и на этот раз наследник будет сопровождать отца.

Из наших артистов развлекать публику будут Лариса Долина, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Елена Ваенга, Стас Пьеха, "Хор Турецкого", Анита Цой... Часть из них приехала сегодня в Витебск утренним поездом из Москвы, и, как говорится, попала с корабля на бал: заспанных звезд у вагона встречало плотное кольцо телекамер.

Вагон СВ, в котором ехали Долина, Цой и другие артисты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Больше всех репортеры ждали Ларису Долину, невероятно похудевшую и похорошевшую за месяцы пандемии. Однако, опытная Лариса Александровна провела папарацци, незаметно покинув вагон в самой дальней и безлюдной части перрона. Заметив мелькнувшую белокурую шевелюру, журналисты бросились было вдогонку, но тщетно: певица уже скрылась в тонированном "Мерседесе". Поспешили убежать от камер и Стас Пьеха с Илоной Броневицкой - мол, им сейчас не до интервью.

Аниту Цой пришлось ждать минут 10: завидев прессу, ее директор ринулся в вагон предупредить артистку, чтобы та навела марафет. Однако, Цой не стала заморачиваться с нарядами и макияжем: надела очки, кепку и безразмерную куртку поверх легкого костюма. Оказалось, что роскошные золотистые локоны звезды - это парик: перед камерами Анита предстала с короткой стрижкой под мальчика.

Анита Цой провела ночь в поезде и не стала заморачиваться с марафетом перед камерами. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот ведущий церемонии Дмитрий Губерниев, появившийся перед камерами с чемоданом и упакованным в чехол костюмом, был, как всегда, словоохотлив. Застать врасплох поднаторевшего в спортивных эфирах телеведущего журналистам не удалось: от всех вопросов от отбивался легко, словно играя в пинг-понг.

Дмитрий Губерниев признался, что не выспался из-за любимого сериала. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Ну что, выспались? Готовы к открытию? - поинтересовались журналисты.

- Да как тут выспишься? - признался комментатор. - Вышел же новый сезон "Острых козырьков". Я большой фанат. Вот смотрю запоем, но пока еще весь не осилил. Вы в курсе, что я приезжаю на фестиваль уже 13 лет подряд? Я в Витебске знаю все: местный универмаг, белорусскую марку женского белья, белорусскую косметику... Вот с местным кремом сейчас побреюсь, поем любимых драников и буду готовиться к церемонии.

- А патчи с собой привезли? - намекнули репортеры на косметический бизнес начальницы Губерниева на "Матч ТВ" Тины Канделаки.

- У меня есть! Но мне кажется, что лучшие патчи в Витебске - это улыбки и внимание красивых девушек, - засмущал корреспонденток ведущий и поспешил отбыть в гостиницу.

Чемоданы звезд, по белорусской традиции, вывозили на тракторе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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