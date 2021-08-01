На автомобиль правнука Сталина совершено нападение

Селим Бенсаад - правнук Сталина по линии его старшего сына Якова Фото: Личный архив героя публикации

«Помогите найти преступника, от этого зависит моя жизнь!», - обращается к людям Селим Бенсаад.

Только вышла статья в «Комсомолке» о том, что Сталин носил иконку в сапоге (эту историю разузнала представитель правнука вождя, документалист Лана Паршина), как произошло нечто странное...

«На следующий день после выхода статьи про икону Сталина, правнуку Генералиссимуса Селиму Бнсааду сделали предупреждение в криминальном стиле, разбив заднее стекло его машины, - рассказывает Паршина. - Инцидент произошел вечером во дворе дома по улице Новаторов в Рязани, где стояла припаркованная машина Селима марки Митсубиси Паджеро Спорт. Селим Бенсаад уже два года скрывается в Рязани из-за угрозы его жизни, утверждая, что ранее в их московской квартире отец пытался его душить в порыве гнева….»

Селим Бенсаад - правнук Сталина по линии его старшего сына Якова. Единственная дочь Якова Галина Джугашвили вышла замуж за алжирца Хосина, и в этом браке родился Селим, инвалид по слуху.

«Сейчас глухой художник Селим Бенсаад вынужден жить не в собственной квартире стоимостью 30 миллионов в центре Москвы, выделенной его маме Гуле дедушкой Сталиным, а ютиться в Рязанской квартире его жены Наташи вместе с ее родителями, - поясняет его представитель Паршина. - Причина такого положения дел – завещание матери Селима, которое было якобы подписано Галиной Джугашвили за день до ее смерти от онкологии в военном госпитале им. Бурденко. Согласно завещанию, «все имущество, принадлежащее на момент смерти» Галина Джугашвили оставляет своему мужу Хосину Ибрагиму Бенсааду, «и никому более, проживающему по такому же адресу». В 2008 году Селиму удалось отсудить обязательную долю в материнской квартире в суде, но интеллектуальные права на книги Галины Яковлевны Джугашвили, а также семейный архив Сталина попали в руки к его отцу.

«Мы с Ланой Паршиной анонсировали выход нашей книги про Сталиных, в которой будет разоблачение, и отец узнал об этом в соцсетях, - объяснил "КП" правнук Сталина Селим Бенсаад.

- Сначала Хосин (отец) пытался морально и психологически на меня давить, потом Лана пригрозила ему, что опубликует видео, где тетя Света Аллилуева (дочь Сталина) говорит про него не самые приятные вещи, и эта угроза остудила его пыл на некоторое время. В книге (выйдет в издательстве «Комсомольская правда») я рассказываю про приезд Светланы Аллилуевой в СССР и описываю наш совместный семейный отдых в Пицунде летом 1985 года. Тогда ради встречи с дочкой Сталина мой отец специально приехал из Алжира. Мы с мамой его не сильно интересовали, и жил он постоянно в Алжире, приезжая раз-два в год на пару недель для галочки отметиться. А вот ради знакомства с дочкой Сталина он сразу нашел возможность приехать навестить семью. Есть в книге и история с завещанием моей мамы Галины Джугашвили. Мы написали про эту историю, чтобы объяснить отсутствие в книге некоторых важных документов из архива моей семьи, таких как письмо моего деда Якова с фронта. Исчез орден, который Якову присвоили посмертно в 1977 году, фотография встречи моей мамы с представителем Пентагона в 2003 году, когда ей передали копии некоторых документов, касаемых моего деда - все эти семейные реликвии теперь находятся в руках Хосина. Лана публично в соцсетях просила Хосина предоставить нам хотя бы фото вещей из моего семейного архива, но он отказался. Мне кажется, Лана сделала большую ошибку, написав Хосину, что мы расскажем об этом в книге. Теперь я снова опасаюсь за свою жизнь! Этот инцидент (разбитая машина) не первый, и уверен, это не случайность!».

Про то, что в Рязани в доме на улице Новаторов живет правнук Сталина, соседи знают. Машина стоит во дворе у дома таким образом, чтобы ее можно было видеть из окна. Никаких инцидентов за почти два года с момента обретения машины у Селима не было. Машину водит его жена Наташа, тоже неконфликтный человек. С парковкой у дома проблем нет, места всем хватает. О том, что у машины с сигнализацией разбили заднее стекло, Селиму сообщили соседи.

«Я не растерялся, сразу вызвал полицию, составили протокол, тесть помогал мне общаться с полицейскими, потому что мой слух ухудшился на фоне стресса после смерти мамы, но я четко говорю слова и быстро пишу. Вот такой неприятный повод у меня появился познакомиться с нашим участковым, который теперь ведет это дело. Я звонил Лане Паршиной по видео, когда мы осматривали машину с полицейскими и оформляли протокол. Она считает, что это предупреждение от людей, которые боятся разоблачения в книге, и нам нужно быть осторожней. Она сама попала в неприятный инцидент за месяц до этого по дороге в архив и считает, что это не случайность», - сообщил Селим.

Лана Паршина рассказала, что 21 июня она ехала на такси в РГАСПИ (госархив), чтобы заказать сканы документов (из дела Сталина) для книги. Проезжая в приоритете по кругу, на таран такси неслась машина марки Нива, причем целились именно в пассажирское сиденье. Инцидент расследуется, есть подозрение, что машину выследили с помощью израильского шпионского приложения Pegasus, о котором недавно писала «Комсомолка».

«Все это неспроста, я не первый раз занимаюсь историческими расследованиями, которые несут уголовную подоплеку. Когда-то мне поступали прямые угрозы по телефону, когда мы вместе с внуком актрисы Зои Федоровой расследовали ее убийство в Москве, и тогда я решила не продолжать расследование. В данном случае, в книге про Сталиных в рамках нашего с Селимом расследования в архивах, освещается и тема завещания любимой внучки вождя, причем эта мутная история имеет несколько фигурантов дела. Мы пока не знаем, кто больше всех заинтересован в том, чтобы наша книга не вышла, но спешу сообщить - она уже сверстана и выйдет осенью в издательстве «Комсомольская правда», как запланировано, так что, недоброжелатели, поздно спохватились», - говорит Паршина.

Адвокат Селима Юлия Вербицкая заказала независимую экспертизу подписи Галины Джугашвили на завещании, благодаря нескольким образцам почерка, полученным из официальных документов. Но не только это беспокоит адвоката, которая и дала Селиму рекомендацию уехать от греха подальше в Рязань, пока она будет собирать доказательства для суда. Вербицкая всерьез опасается за жизнь своего доверителя.

«Поэтому я прошу помощи у «Комсомолки» осветить эту историю и помочь полиции найти того человека, который разбил заднее стекло. Я хочу узнать, чей это заказ и кто нам мстит? Сложно поверить, что нет свидетелей инцидента. Машина стоит в непосредственной близости от дома, неужели никто не слышал шум сигнализации или звук от разбивания стекла? Прошу, сообщите, если видели что-то, что может помочь следствию!», - делает обращение правнук Сталина.

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