Во Франции арестовали продавцов пилюль для увеличение веса

Рассылаемые мошенниками порошки и таблетки состояли, в основном, из дексаметазона - мощного синтетического гормона Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Дженифер Лопес, Ким Кардашьян, Бейонсе – все они являются обладателями пышных ягодиц, которые вызывают зависть у женщин. С такими округлыми формами нужно либо родиться, либо накачать их в спортзале, либо, как это только что выяснила французская полиция, регулярно принимать определенные препараты.

Именно порошки, провоцирующие увеличение веса, вошли сейчас в моду по всему миру.

Во Франции полиция задержала мошенников, которые организовали нелегальный бизнес поставок препаратов, помогающих набрать килограммы и «гарантирующие превращение ягодиц в такие же, как у Кардашьян или Бейонсе».

Арестованы четверо. Мошенники рассылали по всему миру порошки и таблетки, состоящие, в основном, из дексаметазона. Это мощный синтетический гормон, используемый в медицине, в частности, в качестве мощного противовоспалительного средства. Он также относится к допинговым веществам и запрещен для использования спортсменами, а также в конном спорте.

При постоянном применении дексаметазона в организме увеличивается количество белков при одновременном снижении уровня липидов. Применять его без назначения врача запрещено. И тем не менее при помощи организованной группы французских мошенников таблетки с лошадиными дозами дексаметазона принимали тысячи женщин со всего мира.

- Прием лекарств, от которых вы толстеете, крайне опасен. - предупреждает доктор Жан-Мишель Коэн. - Чаще всего это стероиды. Принимая такие химические вещества, вы ломаете всю гормональную систему и подвергаете себя очень серьезному риску.

Спортивный тренер Люсиль Вудворд во всем винит моду и Фотошоп: «Люди смотрят на фото знаменитостей и не понимают, что их красота – почти всегда является результатом применения графических редакторов, улучшающих картинку, а также работы хирургов. Красивые и округлые формы безопасно можно «получить», лишь правильно и регулярно тренируясь».

Но многим женщинам не хочется потеть в зале, они предпочитают принять волшебную пилюлю и попадают на крючок к мошенникам, ставя на кон не только свои деньги, но и свое здоровье.

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