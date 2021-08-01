Коронавиурс у Владимира Стеклова: состояние актера стабильное

Владимир Стеклов сыграл более 150 ролей в фильмах и сериалах Фото: Мария ЛЕНЦ

28 июля 73-летний актёр Владимир Стеклов был доставлен на "скорой" в 15-ую московскую больницу. Учреждение с 15 июня перепрофилировано для лечения пациентов с короновирусной инфекцией. Перед госпитализацией Владимир Александрович находился у себя дома, у него поднялась температура, началась отдышка.

На сегодняшний день его состояние остается стабильным, средней тяжести. Температура все еще держится 38.5, сатурация – 96. Давление и пульс – в норме. Стеклов лежит в обычной палате, не в реанимации.

По-прежнему очень плохо себя чувствует его жена Ирина Дерегини. Она тоже заболела ковидом. Сославшись на очень плохое самочувствие, Ирина не стала отвечать, сделали ли они с мужем прививку от ковида. Как подметили читатели сайта kp.ru, Владимир Стеклов не раз призывал с экранов телевизоров пройти вакцинацию. А сам уклонился, что ли?

Владимир Стеклов сыграл более 150 ролей в фильмах и сериалах. Среди наиболее известных картины с его участием – «Я лечу», «Кадетство», «Гагарин. Первый в космосе» и другие.

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