Бэби-бум в пандемию: как Арзамасова, Нюша, Горбань пережили токсикоз и коронавирус

Елизавета Арзамасова во время беременности переболела коронавирусом. Фото: Instagram.com

Елизавета Арзамасова

26-летняя Елизавета Арзамасова впервые станет мамой в августе. А уже осенью актриса собирается вернуться на театральную сцену и приступит к съемкам, отложенным на время последнего триместра. До лета Арзамасова много работала – снималась, гастролировала, играла в театре. Беременная Лиза даже коронавирусом переболела в начале срока – все прошло легко.

Артистка научилась скрывать токсикоз на съемках и спала между кадрами. Лиза делилась впечатлениями: «Пришлось скрывать токсикоз в кадре. В связи с новым для меня физическим состоянием я наверняка была странненькой: то излишне медлительной, то в приливе восторга, то засыпающей между дублями. Только слышу команду: «Стоп, снято!» - моментально спать».

На все лето Арзамасова взяла декретный отпуск, который проводит с мужем 47-летним Ильей Авербухом и его сыном от первого брака Мартином. Вся семья на днях ждет итогов зачисления в вуз выпускника 17-летнего Мартина Авербуха.

Лиза летом путешествует с семьей: побывала в городе Ессентуки, где ее муж открыл Школу зимних видов спорта, в Сочи – там у хозяина ледовой империи Авербуха идет шоу. В августе Арзамасова вернется в Москву на роды. Супруги скрывают пол ребенка, но их коллеги поделились с нами радостной информацией – будет мальчик!

Арзамасова делится впечатлениями от самого необычного лета в своей карьере: «Никогда так долго не бездельничала на югах. Чаще всего на отдых выделяла несколько дней, не больше. Тем более, что летом всегда было много работы, фестивальных поездок в южные края, где так удачно совмещались и дела, и отдых на море. «Ничегонеделанье» - прекрасно, но непривычно. Дома всегда найдутся дела по дому, а тут - совсем другое ощущение времени. Чувствую себя немного нелепой, негабаритной и даже могу погрустить немного. Меня предупреждали, что гормоны сыграют и в минус…» Елизавета рапортует об отличном самочувствии, сообщила, что модных книг по психологии и воспитании детей не читала – будет полагаться на материнскую интуицию.

Мария Горбань

Маша Горбань перед родами в Майами загорает у бассейна. Фото: Instagram.com

Звезда сериала «Кухня» 34-летняя Мария Горбань родит второго ребенка в августе. В конце июня актриса прилетела в Майами с мужем Кириллом Зоткиным. Супруг актрисы – оператор, фотограф, серфер, также супруги недавно построила виллу на Шри-Ланке, которую сдают. У Маши есть бренд одежды, которой она торгует через онлайн-магазин. До родов Горбань много снималась в рекламе и кино, так что актриса смогла себе позволить сделать перерыв в работе и улететь в Америку. В Майами семья сняла квартиру с помощью друзей, у которых агентство по организации «родов под ключ». С их помощью актриса выбрала именитого русскоговорящего акушера-гинеколога.

Агентство помогает получить визу, выбрать врача и клинику, арендовать проверенную квартиру, после родов оформить американский и российский пакет документов. Ребенок автоматически получит гражданство США. Горбань собирается рожать в престижном Memorial Regional Hospital. Здесь родила четвертого ребенка жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Эти вип-роды в Майами обойдутся в 1 млн. руб. – 1 млн. 200 тыс. руб. К этой сумме нужно добавить расходы на проживания, питание, аренду авто в Майами – на три месяца нужно минимум два миллиона рублей. Вип-роды в Москве стоят немного дешевле: от 400 тыс. руб. до 900 тыс. руб. – в зависимости от клиники.

У Марии Горбань есть дочь от первого брака. Говорят, что сейчас будет сын. Маша не стесняется публиковать в соцсетях фото в купальнике на девятом месяце: «Не вижу смысла скрывать свое счастье, мне хочется им делиться! Многие актрисы скрывают свое положение - боятся, что киношный мир запомнит их беременными надолго. Есть такая история: прошло уже два года, а все думают - она же беременна».

Нюша

Для Нюши эта беременность неожиданная, но желанная. Фото: Instagram.com

Нюша первенца рожала в Майами в 2018-м году, а сейчас певица ждет второго ребенка. 30-летняя артистка беременность переносит хорошо – участвует в фестивалях, снимается, дает интервью.

Дочери Нюши и ее мужа Игоря Сивова осенью исполнится три года. Пол второго ребенка супруги пока не раскрывают, пополнение в семье ожидается в начале зимы. Дочь Нюша назвала Серафима-Симба и уже вместе с мужем придумывает не менее оригинальное имя второму ребенку. Артистка пока не признается, но поклонники предполагают – вновь улетит рожать в США.

«Очень много вопросов было: мол, когда второго?» - Нюша говорит, что узнала о беременности во время планового визита к гинекологу. Эта беременность была незапланированной, но желанной. Артистка приданое ребенку не покупает, но уже знает – коляски и стульчик остались у них в хорошем состоянии.

Анастасия Спиридонова

Дарья Спиридонова узнав о беременности, стала микрофон протирать спиртом. Фото: Instagram.com

Финалистка шоу «Голос», победительница проекта «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова впервые станет мамой. 36-летняя певица беременность переносит прекрасно, поэтому даже на большом сроке участвует в мероприятиях. На фестивале «Жара» Спиридонова рассказала нам, что приданое для малыша они с мужем решили до родов не покупать, и имя ребенку дадут, когда увидят малыша. Муж певица – ее бывший одноклассник Антон работает в сфере энергетики. Спиридонова шутит: «Я прошу простить, если в последнее время я оказалась от съёмки, встречи без внятной причины. Не сделала фото с вами, потому что вы или я были без маски! Если я обижалась, вела себя странно. Со временем, я стану стабильнее, а сейчас просто пожелайте мужу терпения. А нам здоровья».

Спиридонова говорит, что с 18 лет мечтала о детях, но только теперь встретила надежного мужчину, с которым она как за «каменной стеной.

Анастасия Костенко

Тарасов уже оплатил роды жены в элитной клинике. Фото: Instagram.com

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко готовятся стать родителями. У супругов подрастают две дочери: 3-летняя Милана, годовалая Ева. А в октябре 27-летняя Настя родит сына.

Тарасов решил назвать мальчика Алексей. Дмитрий мечтал о сыне: «Когда мой отец уже понимал, что уходит, он сказал, что у нашей семьи, фамилии, рода должно быть продолжение. Сестра вышла замуж и взяла фамилию мужа, а я должен оставить наследника. Папа, я знаю ты это видишь: наша фамилия продолжается!»

У 34-летнего футболиста есть дочь от первого брака, который он разрушил ради женитьбы на телеведущей Ольге Бузовой. Бузову футболист бросил ради романа с моделью Костенко. Теперь Дмитрий утверждает, что счастлив. Рожать Костенко будет в элитной клинике Лапино. Настя рассказывает, что токсикоз прошел вместе с первой половиной беременности: «Самый популярный вопрос – боюсь ли я рожать. Нет, я и в первый-то раз не боялась. Второй переживала, что до роддома не успею доехать. Ну а в третий и это не страшно».

Кто уже родил летом 2021-го года:

22-летняя модель Алеся Кафельникова родила дочь Киару, 47-летний актер Сергей Безруков стал пятый раз отцом – у него сын Василий.