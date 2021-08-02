Новые способы отъема денег у россиян: аферисты притворяются чиновниками и устраивают «лотереи» в мессенджерах

Современные аферисты пытаются втереться в доверия граждан, притворяясь госслужащими Фото: Shutterstock

Так уж устроен русский человек – он одновременно ждет и подвоха, и халявы. Не доверяет докторам, агитирующим делать прививку. Но верит обещаниям сверхвысокого дохода на ровном месте. Расскажем о новых и популярных сейчас способах развода на деньги.

ГОСУДАРСТВО ПЛАТИТ. ВСЕГДА

«Михаил Мишустин представил проект по увеличению доходов граждан. Все обязательства будут выполняться через платформу «Газ-Актив», с помощью которой каждый россиянин сможет стать акционером компании и получать гарантированные выплаты с продажи газа и нефти на бирже. Суммы выплат, о которых говорит правительство, составляют от 50 тысяч рублей».

Такая реклама стала расползаться по социальным сетям. В видеоролике мошенники намешали все, что должно вызвать доверие у россиян: ведущую новостей на Первом канале, кадры заседаний Госдумы, реальное выступление премьер-министра, где он рассказывает о новой мобильной платформе. А в конце ролика - призыв регистрироваться на сайте и ждать звонка.

Реклама мошеннического проекта «Газ-Актив» стала распространяться в соцсетях Фото: Кадр видео

Дальше все по классике. Оператор перезванивает и для перечисления выплаты просит назвать все данные карты, включая номер, срок действия и трехзначный код на обороте. А для подтверждения операции – код, присланный в смс. Дальше можно не рассказывать.

- Такие истории появляются постоянно. То крупная компания якобы продает свои акции, то звезды «раздают деньги». Раз за рекламу платят, значит, это работает. При этом ролики настраивают на конкретную аудиторию. Кому-то показывают звезд, а кому-то чиновников. В соцсетях это сейчас проще простого, - объясняет Игорь Колпаков, создатель портала «Лохотрона.нет».

Конечно, если присмотреться и прислушаться, то можно найти нестыковки. Кадры сделаны в разное время. Мишустин говорит о портале для самозанятых - и в его речи ни слова о выплатах, только про то, как пользоваться приложением. Закадровый текст не похож на дикторский. Графика в конце ролика оставляет желать лучшего. Но это взгляд профессионала. А обычные пользователи социальных сетей могут и не заметить разницы между реальным и поддельным «сюжетом Первого канала».

- В прошлом году гуляло видео заграничного чиновника. Ему закадровым текстом наложили перевод: мол, мы направили в Россию несколько миллиардов долларов для помощи людям. Оказалось - просто выступление на каком-то форуме, на совершенно другую тему, - говорит Колпаков. - Корень проблемы – в низком уровне финансовой грамотности и даже здравого смысла. Во-первых, не будут чиновники запускать такую рекламу через соцсети. Во-вторых, о любых официальных выплатах можно узнать через портал госуслуг. В-третьих, ну не бывает такого в жизни, что деньги дают всем и без каких-либо условий.

К примеру, даже предстоящие выплаты на школьников дают по строго определенным правилам. Заявление надо заполнять не на каких-то левых сайтах, а на одном – портале госуслуг.

РОЗЫГРЫШ В МЕССЕНДЖЕРАХ

Есть и еще более высокотехнологичные разводы. Без участия человека. В мессенджерах стали появляться призывы участвовать в розыгрышах призов. Якобы их устраивают сами компании, владеющие популярными мессенджерами. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно заполнить небольшую анкету и оставить заявку.

Дальше - тоже по классике. Вы чудесным образом оказываетесь в числе ста счастливчиков. Выигрыш составляет от 5 до 10 тысяч долларов. Но есть одно условие - чтобы получить приз, нужно заплатить небольшую комиссию за конвертацию. Естественно, до того, как деньги окажутся на вашем счете. А потом еще одну комиссию и еще одну. Деньги с «победителя» лотереи будут брать до тех пор, пока он не поймет, что попался на удочку.

- Если для участия в конкурсе необходимо оплатить «комиссию» или «взнос», делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники. Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идет о зачислении приза, все расходы должен брать на себя организатор, - объясняет Станислав Кузнецов, зампред правления Сбербанка.

Если вы выиграли в лотерею, которую проводит популярный мессенджер, не спешите радоваться. Возможно, это мошенники. Фото: Shutterstock

ВАЖНО!

Как не стать жертвой мошенников

- Вкладывайте деньги только в компании, имеющие лицензию ЦБ. Любые офшорные юрисдикции - плохой знак («Финико» имела регистрацию в Эстонии).

- Не верьте документам, которые выложены в открытом доступе. К примеру, регистрация компании в Федеральной налоговой службе ничего не говорит. Ее можно сделать за неделю. Если нет лицензии на финансовую деятельность, компания не имеет права брать деньги у граждан и обещать какой-либо доход. Тем более что мошенники могут пользоваться фотошопом и брать чужие ИНН.

- Включайте здравый смысл. Если компания предлагает заоблачные ставки дохода, значит здесь что-то не чисто. А если еще и предлагает приводить друзей и знакомых за баснословный процент от их взноса, тогда это точно пирамида.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Крах очередной пирамиды

А это уже печальная история с плохим концом, которая прогремела на всю страну. В конце прошлой недели задержали Кирилла Доронина – основателя финансовой пирамиды «Финико». Компания предлагала супервыгодные инвестиции в криптовалюту. Обещала до 30% прибыли в месяц. В рекламе задействовали известных блогеров, они рассказывали о том, что за полгода купили новые машины и квартиры.

По примерным оценкам, от действий «Финико» пострадали около 100 тысяч человек по всей стране. Общий ущерб оценивается в 7 млрд рублей. Это вдвое больше, чем от «Кэшбери».

Подробности – в нашей статье Финита ля «Финико»: Последователи Мавроди снова украли у россиян миллиарды рублей