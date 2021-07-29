Финита ля «Финико»: Последователи Мавроди снова украли у россиян миллиарды рублей

В России рухнула очередная финансовая пирамида. Фото: Shutterstock

Человеческая жадность и глупость, похоже, неискоренимы. В стране, где дважды появлялась пирамида МММ, где несколько лет назад с треском рухнула «Кэшбери», все равно нашлись простаки, которые доверились очередной заманиловке под названием «Финико». Разбираемся, что произошло.

ПРИБЫЛЬ - 30% В МЕСЯЦ

«Финико» предлагала супервыгодные инвестиции в криптовалюту. Обещала до 30% прибыли в месяц. В рекламе задействовали самых известных блогеров. Они рассказывали о том, что за полгода купили новые машины и квартиры. Реклама изобиловала заумными словами.

Вот цитата с одного из сайтов компании (их несколько десятков - тоже плохой знак): «Финико - автоматизированная система генерации прибыли, она работает по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов… Ваши деньги управляются командой узконаправленных профессионалов. 150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к доходности в 3 – 5% в день».

Так выглядел один из сайтов "Финико" - автоматизированная система генерации прибыли

- Любой мало-мальски связанный с финансами человек скажет, что гарантированного ежедневного дохода в трейдинге не бывает, и предупреждений об этом было много. Мы еще в январе 2020 года выпустили первое предостережение, что Финико - пирамида. Удивительно, но ничего не останавливало ее адептов: ни разоблачения по федеральным каналам (первое вышло в июле прошлого года), ни уголовное дело по антипирамидной статье УК в декабре, ни включение в черный список ЦБ, ни здравый смысл, говоривший, что это афера, - сетует Олег Анисимов, борец с финансовыми мошенниками, основатель интернет-проекта «Вкладер».

Действительно, негативных отзывов и разборов о компании в интернете было немало. Но на любую критику создатели компании отвечали, что это заказуха от конкурентов. И показывали «реальные результаты своей деятельности». Как правило, растущий счет в личном кабинете на сайте компании. Уже позже адепты поймут, что «электронные фантики» ничего не стоят. Но для большинства будет уже поздно.

Родоначальник российских "пирамидостроителей" Сергей Мавроди Фото: Борис КУДРЯВОВ

ИЗБАВИМ ОТ ДОЛГОВ ЗА ТРЕТЬ ИХ СТОИМОСТИ

Успех пирамиды заключался еще и в том, что мошенники активно били по болезненным точкам россиян. Помимо инвестиций были и другие программы - с реальными активами. По одной из них компания предлагала за 10 месяцев закрыть любой долг клиента за 35% от суммы. А в рамках еще одной программы предлагала клиентам купить недвижимость или автомобиль за 35% от их стоимости и получить их в собственность через 120 дней. На первом этапе кто-то действительно их получал. Или просто рассказывал об этом подписчикам, чтобы заработать проценты от каждого нового приведенного клиента.

В какой-то момент сайт компании просто перестал работать. Личные кабинеты оказались заблокированными. Деньги выводить не получалось. По примерным оценкам, от действий мошенников пострадали около 100 тысяч человек по всей стране. Общий ущерб оценивается в 7 млрд рублей. Это вдвое больше, чем от «Кэшбери».

- По моим прикидкам, примерно половина понимала, что это пирамида, и рано или поздно рухнет, но рассчитывала быть «умнее» других. Но так не бывает, «ушлые» теряют деньги. Жадность не позволяет им выскочить, когда это возможно. И половина реально верила в бред, которым кормил всех больше года харизматичный жулик Кирилл Доронин, - говорит Олег Анисимов.

Основатель "Финико" Кирилл Доронин Фото: Instagram.com

Сам Доронин уже скрылся из страны, но вину не признает. Мошенники (а владельцев компании было несколько) устроили спектакль. Они обвиняют друг друга в выводе денег и... обещают все вернуть. Но для этого просят вкладчиков прислать документы, подтверждающие… законность принадлежащих им средств. Все очень похоже на историю «Кэшбери», которая тоже обещала перезапуститься через несколько месяцев и погасить все долги. Но почему-то так этого и не сделала.

«НЕЧЕМ ОТДАВАТЬ КРЕДИТЫ»

Многие горемычные крипто-инвесторы взяли кредиты и теперь не знают, как их отдавать. Плачут в телеграм-чатах. Большинство пострадавших - люди с низким доходом, которые поверили в красивую картинку и хотели наконец «пожить красиво». Не удалось. Вот несколько историй, от которых становится очень печально.

«У нас двое детей. Хотели поправить финансовое положение, потому что была ипотека. Кто-то из подруг купил машину, кто-то положил депозит и получал дивиденды каждый месяц. В общем, много было людей, которые про это рассказывали. Думали, что 90-е давно прошли и уже нет никаких финансовых пирамид. Сейчас у нас долгов на три миллиона. Как отдавать, не знаю», - говорит одна из пострадавших в интервью «Вестям».

Человеческая жадность и глупость, похоже, неискоренимы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«О проекте рассказала подруга. Я наслушалась красивых историй, не спала пару ночей и взяла кредит. Потом поговорила с «наставником». Та сказала: не бойся – за несколько месяцев все отобьешь, будешь жить в достатке, дашь малышке хорошее образование. Взяла кредит на 1,7 млн рублей. Несколько раз выводила часть суммы, но сервис выдавал деньги не полностью. В итоге я все потеряла. А кредит взяла на восемь лет, платеж в месяц по 30 тысяч. Через два месяца иду в декрет. Родные ничего не знают. Но, как и на что растить ребенка, не представляю. Урок на всю жизнь!», - рассказала «Газете.ру» другая пострадавшая.

Выходит, многие действительно поначалу сомневались. Но мошенники действовали хитро. Реальная прибыль, которую выводили первые участники, убеждала новых адептов. И дальше здравый смысл уже не работал. Многие пострадавшие сейчас пишут заявления в полицию - на основателей пирамиды и на «наставников», которые принимали наличные в кассе и якобы переводили их в криптовалюту.

Вкладчики потеряли вложенные деньги. Фото: Shutterstock

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Как не стать жертвой мошенников

- Вкладывайте деньги только в компании, имеющие лицензию ЦБ. Любые офшорные юрисдикции - плохой знак («Финико» имела регистрацию в Эстонии).

- Не верьте документам, которые выложены в открытом доступе. К примеру, регистрация компании в Федеральной налоговой службе ничего не говорит. Ее можно сделать за неделю. Если нет лицензии на финансовую деятельность, компания не имеет права брать деньги у граждан и обещать какой-либо доход. Тем более, что мошенники могут пользоваться фотошопом и брать чужие ИНН.

- Есть инструменты, которые позволяют быстро вывести на чистую воду мошенников (дата регистрации домена, поиск по выставленным на сайт фотографиям, черные списки плохих названий и доменов, архивные скриншоты с сайтов и так далее). Например, если на сайте есть отзывы, а фото для них взяты из бесплатных фотобанков, то связываться с таким сайтом не стоит.

- Включайте здравый смысл. Если компания предлагает заоблачные ставки дохода, значит здесь что-то не чисто. А если еще и предлагает приводить друзей и знакомых за баснословный процент от их взноса, тогда это точно пирамида.