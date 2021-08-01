Дубинки вместо шприцов: В Берлине участники демонстрации антипрививочников нападают на полицейских

В Берлине проходят митинги против прививок от коронавируса. Фото: REUTERS

В воскресенье в Берлине проходит один из крупнейших митингов антипрививочников и противников локдауна: на улицы вышли несколько тысяч человек, которые настроены достаточно агрессивно.

- Они пытались прорваться через наши заграждения, толкали и пихали сотрудников, - заявили в берлинской полиции, добавив, что стражам порядка пришлось применить против демонстрантов дубинки и слезоточивый газ.

На улицы Берлина вышли сотни антипрививочников Фото: REUTERS

Толпа направилась в сторону Бранденбургских ворот, несмотря на то, что наиболее ярких активистов-антипрививочников «выдергивали» из строя полицейские.

К местам проведения митинга стянуто больше 2 тысяч офицеров полиции. Сколько протестующих они задержали, пока не сообщается.

В Германии, как и во многих европейских странах, существенные послабления были приняты еще в мае. Тогда власти разрешили открыться ресторанам и барам, а также другим заведениям. Но многое из того, что еще два года назад было обычным делом, например, поужинать внутри ресторана, а не на веранде, теперь доступно далеко не всем. Для этого нужен либо сертификат о полной вакцинации, либо свежий тест, который показывает, что никакого ковида у человека нет.

Наиболее ярких активистов-антипрививочников «выдергивали» из строя полицейские. Фото: REUTERS

За полтора года пандемии в ФРГ сформировалось несколько общественных движений против локдауна, самое большое из которых — Querdenker, которое и организовало сегодняшнюю «сходку». Оно объединяет всех, кому не по душе политика властей в части коронавируса: антипрививочников, тех, кто вообще не верит в ковид, сторонников конспирологических теорий и просто крайне правых. Querdenker уже несколько раз собирал митинги против локдауна и массовой вакцинации, но воскресное шествие в Берлине оказалось самым большим.

Толпа направилась в сторону Бранденбургских ворот Фото: REUTERS

Отметим, что не только немцы выходят на улицы, чтобы выразить свое мнение. Столкновения с полицией случились во многих городах Франции, когда президент Пятой республики Эммануэль Макрон объявил об обязательной вакцинации медицинских работниках и существенных ограничениях для тех граждан, которые отказываются делать прививку. На прошлой неделе в Италии митинговали в общей сложности порядка 80 тысяч человек, которые не хотят делать укол.

По данным на 31 июля, в Германии обе дозы вакцины получило уже больше половины населения страны — 51,58%.