"Настоящая причина развода": Кристина Асмус шокировала накладными волосами

Актриса Кристина Асмус Фото: Instagram.com

Кристина Асмус вот уже больше недели находится на Шри-Ланке. Бывшая супруга Гарика Харламова совмещает работу и отдых. На днях актриса решилась на признание, чем шокировала поклонников.

Кристина Асмус опубликовала видео, на котором показала свои реальные волосы. Как оказалось, актриса ходит с накладными прядями. В реальности она не может похвастаться пышной шевелюрой.

33-летняя звезда сериала "Интерны" постаралась все перевести в шутку - мол, Гарик Харламов ушел от нее, узнав, что она носит парик. "Настоящая причина развода", - прокомментировала она пост.

Актриса призналась, что ходит с накладными прядями. И напугала поклонников. Фото: Instagram.com

Отметим, поклонники бурно отреагировали на честное видео кумира. "Шок, я испугалась", "Три пера", "У многих сейчас алопеция", "Ничего, парик спасает", - пишет публика.

Кстати, вот уже месяц актриса ходит в гипсе. Разрыв четырех связок - серьезная травма. Но актриса решила, что это не повод отказываться от работы. Потому и улетела на Шри-Ланку.

"Сейчас тут сезон дождей и ураганов… На съемках выстраданного фильма «Булки», который мы снимаем уже 1,5 года. Про этот фильм у меня спрашивают так же часто, как про фильм «Текст». Так что буду рассказывать о процессе", - сообщала артистка подписчикам.