Американская полиция нашла основания для ареста аллигатора

Жильцы обнаружили в своем бассейне плавающего аллигатора. Фото: Shutterstock

Полицейские из американского штата Техас прибыли по звонку жильцов одного из частных домов: люди были напуганы, обнаружив в своем бассейне плавающего крокодила.

Животное пробралось сквозь заграждения участка и с удовольствием плескалось в искусственном водоеме.

Поскольку у полицейских не было полномочий на то, чтобы просто отловить крокодила и вернуть его в природные условия, стражи порядка решили использовать еще и чувство юмора. Они обвинили пресмыкающееся в «нарушении общественного порядка, выразившимся в купании нагишом в частном бассейне вопреки требованиям его владельцев», а заодно и в «сопротивлении полиции».

Буква закона была соблюдена, крокодил был пойман, после чего был отвезен за город и выпущен в один из водоемов, в котором проживают его собратья, сообщает Foxnews.

Владельцы дома были безмерно благодарны стражам порядка за их оперативность и эффективную работу. Горожане, узнавшие об этой новости, от души посмеялись над веселыми полицейскими. А вот члены ряда природоохранных организаций подняли шум: они обвинили участников инцидента в том, что возможно не все так прошло гладко для нарушителя спокойствия. Они обвинили полицейских в том, что отлавливать крокодила должны были только специально обученные специалисты, в противном случае животное могло испытать сильный стресс. Расстроились «зеленые» еще и из-за того, что полицейские отвезли крокодила неизвестно куда, а не нашли конкретное болото, из которого он уполз. Такое переселение, по мнению зоозащитников, грозит крокодилу потерей родственных связей.