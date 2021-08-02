Местонахождение Усамы бен Ладена выдало его нижнее белье

Основатель террористической организации «Аль-Каида»* Усама бен Ладен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основателя террористической организации «Аль-Каида»* Усаму бен Ладена застрелили в Пакистане 2 мая 2011 года.

В США выходит книга писателя Питера Бергена «Взлет и падение», в которой рассказывается о том, как Усама бин Ладен относился к семье, женщинам и детям, а также приводится ряд неизвестных ранее деталей операции по его поимке и ликвидации.

В отличие от своего отца, имевшего более 20 жен, Усама бен Ладен говорил, что истинный мусульманин может иметь только четыре жены и должен относится к ним ко всем одинаково справедливо.

Когда в США произошел теракт 11 сентября 2001 года, бен Ладен жил в Афганистане со своими тремя женами. Самой старшей - Хайрии Сабар было 52 года. Она работала детским психологом, но в свое время оставила карьеру ради семьи. Второй супруге, доктору философии Сихам аль-Шариф было 44 года. А третьей жене террориста - Амаль эль-Сада на тот момент исполнилось всего 17 лет.

- Усама бен Ладен постоянно пил сироп из овса, который повышал его потенцию, - пишет Берген. - И ел много оливок. Они, по его мнению, давали аналогичные результаты.

После теракта 11 сентября большая семья разъехалась, сам бен Ладен спрятался в горах на севере Пакистана. В 2004 году, когда Соединенные Штаты вступили в конфликт с Ираком и Афганистаном, бен Ладен решил, что им уже мало кто интересуется. Тогда он приказал своему телохранителю Ибрагиму Саиду Ахмеду абд аль-Хамиду купить землю, нанять архитектора и построить дом-крепость, достаточно большой, чтобы вместить семью, с которой он намеревался воссоединиться, пишет Fox News.

На строительство было потрачено около $50 тысяч. В трехэтажном особняке было 8 спальных комнат. На верхнем этаже находились кабинет и терраса для главы семьи, все члены которой соблюдали строгие меры безопасности. Они звонили друг другу из уличных телефонов-автоматов, вынимали, находясь в доме, батареи из своих мобильных телефонов.

Сам бен Ладен из дома вообще не выходил, а вот Амаль пришлось покинуть убежище: она рожала в местной больнице, где симулировала глухоту и показывала врачам поддельные документы.

В 2010 году информатор ЦРУ сообщил, что видел в городе человека, похожего на охранника бен Ладена. За подозреваемым установили слежку, которая и привела к дому-крепости.

Странное поведение его обитателей только усилило интерес сотрудников ЦРУ. Тогда, как соседи выносили мусор, в доме основателя «Аль-Каиды»* его сжигали прямо во дворе.

Последней подсказкой стали бельевые веревки: на них вывешивали множество предметов женского и детского гардероба и совсем немного мужской – в основном рубахи, штаны и трусы. На основании этих наблюдений и подсчетов был сделан вывод, что в доме проживает всего один взрослый мужчина. Именно трусы бен Ладена и стали основной уликой, приведшей впоследствии к штурму его убежища и ликвидации 2 мая 2011 года одного из самых опасных террористов современной истории.

* - «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная в России