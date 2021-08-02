Бизнесмена, занимающегося очисткой скандального полигона «Кучино», подозревают в уклонении от уплаты налогов на 60 млн рублей

Следствие обнаружило новые нарушения при проведении работ на полигоне Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Австрийский бизнесмен Кайзер Оливер - генеральный директор фирмы «Экоком», которая более десяти лет занимается рекультивацией ряда российский мусорных полигонов. В 2017 году компания занялась рекультивацией скандального полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе. Полигон получил известность, как свалка, которую видно из космоса. Его было решено закрыть, после жалоб жителей во время прямой линии с президентом. К работам по переработке и очистке свалки приступила фирма иностранца Казейра Оливера.

Сегодня стало известно, что следователи проводят проверку в отношении австрийского бизнесмена. Выяснилось, что Кайзера Оливера подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

«Из материалов проверки следует, что в период с 2016 по 2018 годы компания осуществляла свою деятельность на территории России, а ее генеральный директор Кайзер Оливер, имея умысел направленный на уклонение от уплаты налогов, подписывал договоры на проведение работ, поставки товаров и оказание услуг с несколькими организациями, которые в реальности никаких работ и услуг не осуществляли.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В дальнейшем, Кайзер Оливер включил заведомо ложные данные о суммах налога по этим договорам в налоговые декларации по НДС, чем занизил подлежащие уплате в бюджет суммы налога на добавленную стоимость.

«В результате вышеуказанных действий Кайзера Оливера, компания ООО «Экоком» не доплатила в бюджет налогов на добавленную стоимость за 1-4 квартал 2018 года в общей сумме на 60 214 102 рубля, что является особо крупным размером.» - уточнил KP.Ru источник в правоохранительных органах.

Действия бизнесмена квалифицируются по части 2 статьи 199 УК РФ - Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере. Максимальные санкции по этой статье - лишение свободы на срок до шести лет. Однако, в настоящее время уголовное дело еще не возбуждено, проверка в отношении Кайзера Оливера продолжается.

Ранее Кайзер Оливер уже попадал в криминальные хроники. В январе этого года СМИ писали о том, что Кайзер стал фигурантом уголовного дела. Ему были предъявлены обвинения по части 2 статьи 171 УК РФ - Незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере. Тогда Кайзер свою вину и все обвинения отрицал.

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