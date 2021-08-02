Продолжается прием заявок на Международную детскую премию «Экология – дело каждого»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова и член жюри премии художник Никас Сафронов. Фото: пресс-центр премии

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора за интересные, нестандартные, креативные идеи, инициативы, выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации эко-культуры среди молодежи в возрасте от 7 до 16 лет.

- Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» призвана воспитать принципиально новое ответственное поколение, для которого чистый воздух это не пустые слова. Все мы дышим одним воздухом и пьем одну воду, при этом, постоянно повышая требовательность к ресурсам природы. Но требования мы, прежде всего, должны предъявлять себе. Потому что здоровье и благополучие зависит от состояния окружающей среды напрямую. Наша цель сделать планету чище и здоровее, - сказала Радионова.

Среди основных задач премии – экологическое просвещение, популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодежи, в том числе, с помощью «зеленого» волонтерства, а также раскрытие талантов детей и подростков. Участвовать в премии могут все желающие в возрасте от 7 до 16 лет.

В жюри премии вошли: глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, российский ученый и ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, главный редактор телеканала RT, МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, известный художник Никас Сафронов.

Торжественное награждение победителей премии пройдет в Vegas City Hall в Москве 24 ноября. Лауреатов ждут ценные призы - сертификаты на реализацию экопроектов, семейные поездки на Черное море. Лучшие отправятся в выездной экологический лагерь во Всероссийский детский центр «Орленок».

Заявки принимают до 1 октября на официальном сайте премии: экологияделокаждого.рф.