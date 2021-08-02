Найденный с переломами в своей квартире актёр «Штрафбата» находится в коме

Акетер Игорь Ратнер Фото: кадр из фильма

Напомним, что уже десять дней артист находится в реанимации, его госпитализировали вечером 23 июля из собственной квартиры на востоке столицы. Врачи диагностировали у Игоря Регнера тупую травму груди, множественные переломы ребер и левой руки.

О травмах пациента медики сообщили в полицию, оперативники стали проводить проверку. Опросить самого актёра в реанимации не представлялось возможным, а по адресу проживания никто не открывал дверь. Полицейские проверяли версию избиения, но позже им удалось выяснить, что Игоря Регнера никто не бил. Оказалось, что травмы мужчина получил ещё 17 июля, упав с лестницы. Но тогда он от госпитализации отказался, решив остаться дома.

Знакомые артиста считают, что организм мужчины был ослаблен из-за химиотерапии, которую недавно проходил артист, поэтому он мог потерять равновесие и получить травмы.

— Некоторые СМИ писали, что он мог быть пьян, это полностью исключено. Игорь никогда не употреблял алкоголь, всегда занимался спортом, ещё со школы тренировался в тяжелоатлетической секции, — вспоминает одноклассница артиста

После падения Игорю Регнеру порекомендовали постельный режим, но через неделю актёру стало только хуже, и пришлось вызвать скорую помощь. Состояние артиста было очень тяжелым. И спустя десять дней после госпитализации улучшений врачи не наблюдают.

— В данный момент 56-летний пациент находится в крайне тяжелом состоянии в коме, он подключен к аппарату ИВЛ, — сообщил источник kp.ru.

Медики продолжают бороться за его жизнь, но никаких прогнозов не дают.

Игорь Регнер — популярный актёр, он снялся в более чем 60 полнометражных и многосерийных фильмах. Вы можете помнить его по ролям в таких проектах как "Штрафбат", "Досье детектива Дубровского", "Любить по-русски-2", "Китайский сервиз", "В круге первом", "Солдаты", "Час Волкова", "Лесник" и другие. Игорь Антонович преподаёт в тренажерном зале для студентов кафедры Физического воспитания в Финансовом университете при Правительстве РФ.

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