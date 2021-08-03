Аренда разрешена, но делать из этого бизнес нельзя: Разбираемся, запретят ли в России посуточную сдачу квартир

В России закон разрешает краткосрочный найм в жилом фонде, а вот гостиничные услуги — нет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несговорчивый сосед

В Пскове слушается дело, которое может стать определяющим в вопросе о посуточной аренде жилья. «Комсомолка» не раз уже писала о том, какие баталии разворачиваются вокруг этого бизнеса, и даже внесла свою лепту в то, чтобы владельцы квартир могли сдавать свое жилье не только на длительные сроки, но и на несколько суток. Слишком востребована эта услуга среди туристов и командированных, которым не по карману гостиничные расценки, а привычка к определенному комфорту не позволяет селиться в дешевых мотелях и хостелах. А если взять курортные регионы, то запрет краткосрочного найма может пустить по миру добрую половину жителей Крыма, Краснодарского края и других популярных мест отдыха.

Псковская история банальна. Сосед написал жалобу на владельца квартиры, указав, что тот оказывает гостиничные услуги. Закон у нас так хитро сформулирован, что краткосрочный найм в жилом фонде разрешен, а гостиничные услуги — нет. Такая витиеватость и противоречивость - результат компромисса в борьбе сторонников и противников "посутки". На практике это свелось к тому, что посуточники перестали называть свои квартиры «мини-отелями» и не афишируют услуги, традиционно считающиеся гостиничными — например, завтраки, трансфер из аэропорта, смена постельного белья.

Псковский сосед изобрел новый довод. Он аргументировал свое требование тем, что владелец посуточого жилья размещает объявление на том же агрегаторе, где помимо краткосрочников продвигают свои услуги отели. Мол, раз ты в их компании, значит и сам такой же — оказываешь гостиничные услуги.

Суды в затруднении. Первая инстанция решила вопрос в пользу соседа. Вторая защитила посуточника. Определяющим стало письмо из Минстроя о том, что «услуги по предоставлению жилья в помещениях, предоставляемых по договору краткосрочного найма не относятся к гостиничным услугам, а деятельность по предоставлению жилых помещений по договорам краткосрочного найма не относится к деятельности гостиниц».

Но сосед добился апелляции, и судьи снова думают над вердиктом.

Посуточная аренда разрешена, но запрещена

Такие процессы не единичны по стране.

- Краткосрочный найм у нас не запрещен, но запрещена предпринимательская деятельность в жилом секторе, - сказала в беседе с kp.ru председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. - То, что они размещаются на тех же агрегаторах, которые используются для продвижения гостиничных услуг — на мой взгляд, один из признаков гостиничных услуг, это системная предпринимательская деятельность. Это совсем не то, что в сезон отпусков в Крыму сдали квартиру на две-три недели — это ради бога. И я даже не стала настаивать на нижнем пределе продолжительности — ну мало ли, приехал человек в командировку или на медицинскую консультацию на один-два дня.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. Фото: Александр БУНДИН

По мнению Хованской, определяющим в вопросе разрешить или запретить, является соблюдение закона и право соседей на спокойную жизнь.

- Можно себе представить, как эти гости достали соседа, если он обратился в суд! - не сдержала эмоций собеседница. - Владелец этого жилья сам же там не живет — у него квартира или коттедж в другом месте, где, наверное, нет рядом постоянной смены гостей. Он может спокойно высыпаться. Надо помнить, что твоим права кончаются там, где они нарушают права других. Так что надо вести свою деятельность так, чтобы это она не мешала соседям. И соблюдать закон. Регистрировать нанимателей по месту пребывания, даже если они приехали на один день. Кроме того, должен быть договор и официальное оформление права оказывать такие услуги.

Суд бизнесу не помеха

В общем, позиция ясна: веди дела так, чтобы на тебя не жаловались. Но что будет, если в псковском споре суд в конечном итоге примет строну соседа, приведет ли это к отмене посуточного найма?

- Само по себе то или иное решение суда не может заменить собой закона или другого нормативного документа, - пояснили kp.ru в Верховном Суде РФ. - Кроме того, в России нет принципа прецедентного права. То есть решение суда по этой истории, каким бы оно не было, не станет руководством к действия для других судов. Да, участники суда могут сослаться на такой случай, но судья всегда будет исходить из всех обстоятельств дела, а не только из того, какое решения принял суд по похожему делу. В случаях, когда в судах наблюдаются разночтения по наиболее актуальным и остро стоящим вопросам, тогда собирается Пленум Верховного Суда, на котором наиболее компетентные юристы досконально разбирают вопрос и дают рекомендации судам.

Сами посуточники не считают, что псковская история помешает их бизнесу.

- Как в свое время люди перестали писать о своих квартирах, что это мини-отели, так и сейчас хозяин может не размещать свое объявление на том сайте, где размещаются гостиницы, - сказал kp.ru владелец посуточного бизнеса в Москве Влад. - Есть и другие ресурсы. Тогда у соседа просто не будет повода для претензий.

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