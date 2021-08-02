Путину пообещали заместить химическое оружие коноплей

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко в режиме видеоконференции. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин провел рабочее совещание с исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко – чиновник рассказал президенту об инвестициях в сельское хозяйство региона на 22 миллиарда рублей. Некоторые проекты откровенно заинтриговали.

- Мы сейчас начинаем запускать промышленную площадку, которая была у нас для ликвидации химических вооружений. На эту площадку заходит группа компаний Коноплекс, и там начнет разворачиваться новое производство, - рассказал президенту Мельниченко.

И.о. губернатора не стал уточнять, производство чего «развернет» фирма, но название Коноплекс уже о многом говорит. Мы выяснили, что организация занимается выращиванием и переработкой технической конопли. А на месте завода по уничтожению химоружия действительно займутся изготовлением тканей, биоразлагаемой посуды и пакетов. Коноплеводы уверяют, что все безопасно и экологично.

Кроме того, Мельниченко похвалился строительством завода, перерабатывающего 303 тонны индейки в сутки. И пообещал сделать Пензу главным регионом по разведению индейки в стране. А Россия тогда войдет в пятерку мировых лидеров по мясу этой птицы.

Президент в ответ напомнил чиновнику, что в области проблемы с чистой водой.

- Чтобы люди не болели, нужно обеспечить некоторые фундаментальные вещи, в том числе качество воды. Понимаю, что это связано с большим уровнем износа жилищно-коммунальной сферы. Добавьте к тому, что вы мне направили, еще одну бумагу, связанную с этим. Здесь нужно обязательно поработать, - распорядился Путин.

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