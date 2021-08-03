Врачи напомнили пять простых правил, которые могут спасти жизнь при инсульте

Чем быстрее вы поймете, что это именно инсульт и быстрее вызовите скорую, тем проще будет вылечить последствия кровоизлияния в мозг и начать восстановление. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инсульт — это нарушение притока крови к нервным клеткам мозга, из-за чего они начинают гибнуть и последствия проявляются все сильнее. Инсульт бывает двух видов: ишемический, когда тромб закупоривает сосуд, встречается чаще, и более редкий геморрагический, когда непосредственно в мозге разрывается сосуд и кровь начинает заполнять все пространство.

Но независимо от их природы, результат один. И чем быстрее вы поймете, что это именно инсульт и быстрее вызовите скорую, тем проще будет вылечить последствия кровоизлияния в мозг и начать восстановление.

5 главных симптомов инсульта

1. Внезапная сильная головная боль,

2. Головокружение, потеря равновесия, нарушение координации движения.

3. Проблемы с речью.

4. В глазах темнеет, предметы становятся размытыми.

5. Онемение, слабость или паралич одной стороны тела;

Простой тест на возможный инсульт

Попросите человека, у которого подозреваете инсульт, сделать три простых задания:

1. Улыбнись!

Как правило, при инсульте улыбка больше похожа на оскал, очень неестественна, часто ассиметрична.

2. Закрой глаза и подними руки.

Если человек не может поднять одну руку или удержать их в поднятом положении хотя бы 10 секунд – это тоже верный признак инсульта. Мышцы слабеют, и держать руки поднятыми сложно.

3. Расскажи мне о погоде.

Попросите сказать любое простое предложение, например, «на улице дождь (солнце, ветер)». Если речь нарушена, человек не может произнести слова или произносит невнятно — это тоже очень похоже на инсульт.

Если тестируемый не смог выполнить ни одного задания или сделал это с большим трудом, немедленно вызывайте бригаду скорой помощи, сразу уточнив, что речь идет о подозрении на инсульт.

В зоне риска — любой из нас

От инсульта может пострадать любой. Например, появление тромба контролировать сложно. Но есть отдельные факторы, которые могут спровоцировать кровоизлияние. Например, жара. В зной мы активно теряем влагу, потея. Если вовремя не восполнять обезвоживание, увеличивается опасность возникновения тромбов. Еще один фактор риска – возраст. Хотя врачи сейчас говорят, что инсульт стремительно молодеет, но люди после 45 лет — в особой зоне риска. Чаще всего инсульт развивается у людей после 55, если их родственники уже пострадали от инсульта. А в интервале от 45 до 55 лет инсульт у мужчин случается вдвое чаще, чем у женщин.

Особенно, если ведут не самый правильный образ жизни:

- курят, употребляют наркотики или злоупотребляют алкоголем;

- имеют избыточный вес или ожирение;

- не следят за уровнем холестерина, а он сильно повышен.

К факторам риска также относятся повышенное артериальное давление, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Если вовремя не восполнять обезвоживание в жару, увеличивается опасность возникновения тромбов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВАЖНО

Как его предотвратить?

На самом деле каких-то волшебных упражнений для профилактики инсульта не существует. Ведь профилактика — это основные принципы здорового образа жизни:

1. Контролируйте свое артериальное давление и уровень холестерина.

2. Бросайте курить (если еще не начинали, то и не стоит).

3. Старайтесь не употреблять алкоголь (риск развития инсульта наиболее высок в первые часы после принятия спиртного).

4. Соблюдайте основные принципы здорового питания:

- Меньше соли и фастфуда: в консервах, полуфабрикатах и продуктах из фуд-кортов соль содержится в избыточном количестве.

- Больше овощей и фруктов (ВОЗ рекомендует 5 порций, то есть пять разных овощей и фруктов в день, исключая картошку).

- Меньше добавленного сахара (в выпечке, покупных соках, газировке и пр.).

- Меньше насыщенного животного жира (в колбасах, готовых блюдах из серии «только разогреть»). Чаще готовьте на пару или запекайте.

5. Регулярно занимайтесь физкультурой.

Даже умеренная физическая нагрузка – простая прогулка в течение часа или катание на велосипеде – уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А значит, и инсульта.

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