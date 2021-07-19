Кардиолог объяснил, что провоцирует инфаркты и инсульты в молодом возрасте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инфаркт и инсульт – это болезнь не только 65-летних. В последние годы данные недуги сильно помолодели и случаются даже у 35-летних.

Президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества академик РАН Юрий Беленков объяснил, почему помолодели данные болезни и как от них защититься.

Врач отмечает, что большинство помолодевших болезней – это следствие невылеченной, недиагностированной артериальной гипертонии.

- Ее диагностируют у молодых людей в возрасте 15-16 лет. Это состояние наследуется. Так что причины в генетике, малоподвижном образе жизни и избыточно калорийном питании, - говорит Ридусу врач.

Причем избыточная масса тела – это не только лишние килограммы, но и висцеральное ожирение. То, что бывает у стройных мужчин и стройных женщин. В этом случае жировые отложения скапливаются внутри брюшной полости, вокруг сердца.

- А жир и жировая ткань богата сосудами, все это надо прокачивать. Повышается артериальное давление, - рассуждает Юрий Беленков.

Сидячий образ жизни, неправильное питание, газировки и фастфуд приводят к раннему началу атеросклероза.

- Излишнее количество липидов откладывается в сосудистой стенке. В 35 лет ситуацию как-то можно скорректировать диетой и тренировками. В 40-45 лет нужна медикаментозная терапия, - заключает кардиолог.

Еще одна проблема – это самолечение. Люди все чаще ищут информацию в интернете и пытаются поставить себе диагноз. В итоге к кардиологу попадают не за консультацией, а на лечение.