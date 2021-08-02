Для музея основатель Клуба лидеров Артем Аветисян передал в управление историческую виллу Арнольфини. Фото: Алена Бжахова

Создание музея генералиссимуса Александра Суворова станет первым проектом Ассоциации «Suvorov Foundation», которая была открыта в Тоскане 31 июля во время бизнес-эвента «России ско-Европеи скии диалог». В торжественном мероприятии приняла участие делегация «Клуба лидеров».

Церемония прошла на историческои вилле Арнольфини, которую основатель «Клуба лидеров» Артем Аветисян передал в управление Ассоциации «Suvorov Foundation», но поставил несколько условий: провести реставрацию, открыть двери для посещения всех желающих и создать музеи генерала Александра Суворова.

Личность Суворова одинаково важна для России и Италии. Веснои 2021 года исполнилось 222 года с начала итальянского похода Александра Суворова. Известно обращение императора Павла I к Суворову: «Тебе спасать цареи ». Павел направил великого полководца на спасение итальянских тронов - Сардинского, Неаполитанского и Ватиканского - от французских республиканских вои ск (Наполеона). Полководец с честью справился с этои задачеи , принеся славу России.

Первым экспонатом музея стала покрытая золотом копия визитной карточки Александра Суворова. Ее передал заместитель директора государственного мемориального музея Александра Суворова в Санкт -Петербурге Александр Лукинский.

Также музей принял в дар осколок колокола Храма Святой Живоначальной Троицы, который перед смертью Суворов построил в деревне Сопины Новгородской области и который в настоящий момент реставрируется силами и на средства предпринимателей Клуба лидеров.

- Мы планируем делать выездные выставки с музеем Суворова в Санкт-Петербурге, а также члены «Клуба лидеров» каждый в своем регионе будут собирать относящиеся к личности Александра Суворова артефакты и предоставлять их музею. Создание музея станет постоянным процессом, экспозиции будут меняться, - рассказала пресс-секретарь «Клуба лидеров» Наталья Солдатова.

Планируется, что первых посетителей музей примет осенью следующего года после точечных реставрационных работ.

«Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» объединяет владельцев собственного бизнеса и первые лица крупных компаний из более чем 40 регионов России. «Клуб Лидеров» организовывает на регулярнои основе встречи с представителями государственных органов, экспертами в различных отраслях и владельцами бизнеса в регионах России и за рубежом.

Задачи Ассоциации «Suvorov Foundation»: восстановление и сохранение культурно-исторического наследия России в Европе, помощь ведению международного диалога и развитию межстранового взаимодеи ствия в вопросах социально-культурного значения, популяризация русскои культуры, организация выставок, экспозиции , обучающих программ, создание площадки для обсуждения и развития всесторонних отношении России и Италии.