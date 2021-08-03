Изнанка звездных скандалов: что скрывается за разводом Бородиной, войной Макеевой за чужих детей и избиением сына Стаса Пьехи

Младший сын Валерии, 22-летний Арсений Шульгин, которому пророчили блестящую карьеру пианиста, угодил в громкий скандал Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Это лето оказалось рекордным не только по температуре воздуха: накал страстей среди знаменитостей тоже достиг апогея. Они дерутся, разводятся, делят детей и требуют миллионы, но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. О тонкой юридической подоплеке "звездных войн" сайту kp.ru рассказал юрист Михаил Алексеев, который анализирует громкие дела на своем YouTube-канале и в Телеграме.

Юрист Михаил Алексеев.

ЗАЧЕМ МАКЕЕВОЙ ДЕТИ МУЖА

Актриса мюзиклов со скандалом вышла замуж в четвертый раз, но даже после свадьбы никак не успокоится. Если раньше Анастасия Макеева воевала за Романа Малькова с его официальной (теперь уже бывшей) женой, то сейчас боевые действия развернулись за детей любимого. Четверо сыновей и дочек Мальковых от 6 до 16 лет проживали с родителями в Словении и после развода остались с мамой. Алименты на них родной отец не платит - суды буксуют несколько месяцев. Зато старшего сына Мальков уже успел переманить в новую семью к знаменитой мачехе. Чтобы забрать остальных, которые всячески упираются, Макеева подала иск о лишении соперницы родительских прав, а Мальков через суд требует с экс-супруги алименты на старшего сына. Что это - застилающая глаза любовь к детям, банальная месть или хитрый расчет?

Комментарий юриста:

- Для меня ответ очевиден: детей пытаются забрать лишь для того, чтобы не платить алименты. На троих и более детей по нашему законодательству они составляют 50% от дохода. И речь не только о зарплате. Например, отец продал квартиру или машину - с вырученных денег также удерживается процент. Поэтому состоятельные мужчины, например, футболисты, так часто стараются оставить наследников себе (кстати, Мальков, хоть и не чета Макеевой, вовсе не беден: за прошлый год его строительная фирма только по бумагам заработала 13 миллионов. - Ред.). В данном случае алименты придется платить еще 12 лет, пока младший ребенок не отметит совершеннолетие, - вряд ли новая жена от этого в восторге. Тем более, что она активно участвует в судах супруга, затягивая выплаты. Как жена, на судах она слова не имеет, поэтому Макеева ввязалась в процесс в качестве законного представителя Романа Малькова: это может сделать любой желающий, юридическое образование не требуется.

СЫН ВАЛЕРИИ - МОШЕНННИК?

Младший сын артистки, 22-летний Арсений Шульгин, которому пророчили блестящую карьеру пианиста, угодил в громкий скандал: на парня подали в суд сразу несколько человек, перед которыми он не выполнил обязательства. Шульгин пытался продавать в города России мундштуки для кальянов собственной марки, представляя это как бизнес по франшизе. С заплаченного партнерами миллиона 900 тысяч шли на оплату товара, 100 - на право работать с брендом. Однако, те самые мундштуки до покупателей либо не доходили, либо присылались с задержкой. Первое дело сын Валерии проиграл и теперь должен выплатить миллион рублей, но куда хуже для благочестивой семьи оказался удар по репутации. Говорят, нашлось уже более полусотни пострадавших...

Комментарий юриста:

- Я изучил материалы дела, а кроме того, лично наблюдал в Инстаграме, как год-полтора назад Шульгин с товарищем по всем канонам блогерского прогрева раскручивали рекламную кампанию, предлагая народу купить якобы готовый бизнес с мундштуками. Как по мне, никакой он не аферист и не мошенник, весь скандал раздут из-за звездной фамилии. По факту, есть всего пара исков, а вовсе не 55, как нам пытаются представить недовольные партнеры. Доказать уголовный состав, то есть мошенничество, здесь невозможно: товар хоть по частям, хоть с задержкой все равно поступал заказчику. Это классический пример наспех собранного бизнеса, когда дельцы умеют делать трафик в соцсетях, а качество продукта - на десятом месте.

Сейчас в каком-то плане к нам вернулись "лихие девяностые", ведь предпринимателями становятся все, кому не лень. К блогерам приходят продюсеры и предлагают сотрудничество. Рекламировать товар в своем Инстаграме - это одни деньги, сделать коллаборацию с брендом, чтобы твое лицо появилось на футболках или баночках с косметикой - совсем другие. Но самые крупные гонорары - когда звезда представляет бизнес как свой собственный, например, как Арсений Шульгин или Оксана Самойлова с линейкой косметики. На самом деле, никакой базы такие "дельцы" не имеют, за них все делают компании-заказчики, но расхлебывать претензии потом приходится именно блогерам.

КАК БОРОДИНА ЛИШИЛА МУЖА ИМУЩЕСТВА

Развод Ксении Бородиной, еще не начавшись, обещает быть громким. Прошел слух, что ведущая "Дома-2" переписала на маму главное богатство семьи - огромный дом в Подмосковье стоимостью несколько десятков миллионов рублей. А ведь этот особняк, как хвасталась несколько лет назад счастливая молодая жена, для них с детьми приобрел супруг Курбан Омаров. Получается, брошенный муж остался ни с чем?

Комментарий юриста:

- Любая сделка в браке, будь то дарение или купля-продажа, должна быть согласована с супругом: совместно нажитым имуществом не может распоряжаться одна из сторон. Поэтому слухи о переписанном на маму особняке, как я полагаю, - информационный вброс кого-то из супругов, чтобы создать шумиху вокруг бракоразводного процесса. Казалось бы, зачем это нужно, если иск о разводе подан Бородиной в мировой суд, а значит, делить имущество она не собиралась - этим занимаются суды районные. Такие слухи говорят об одном: нажитые богатства бывшие супруги все-таки делят и пока не могут договориться. Кстати, в самом крайнем случае, если представить, что дом все-таки был отчужден маме, Курбан Омаров в суде может добиться расторжения сделки или взыскать стоимость половины особняка.

Развод Ксении Бородиной, еще не начавшись, обещает быть громким. Фото: Борис КУДРЯВОВ

ПОЧЕМУ ЕФРЕМОВ ПРИЗНАЛ СЕБЯ ПСИХБОЛЬНЫМ

Актер, отбывающий наказание за смертельное ДТП, надеется на пересмотр срока в 7,5 лет в третьей инстанции. Адвокаты Ефремова подали кассационную жалобу, где указали, что предыдущие суды не учли смягчающие обстоятельства. На бумаге, подписанной Михаилом Олеговичем, черным по белому написано, что у артиста обнаружено расстройство личности и синдром алкогольной зависимости, а лица с психическими аномалиями при выборе меры наказания не могут приравниваться к здоровым. Но зачем Ефремову сейчас объявлять себя больным, тем более, что все экспертизы уже признали его вменяемым?

Комментарий юриста:

- У адвокатов сейчас разбег невелик – на стадии кассации крайне сложно что-то изменить. Поэтому защитники пытаются найти неучтенные ранее сведения, чтобы скостить срок или изменить режим, например, колонию общего режима на менее строгую колонию-поселение. Полагаю, их главная задача - уменьшить срок, чтобы поскорее подать заявление на освобождение по УДО. А вот отправку Ефремова в психбольницу я бы всерьез не рассматривал: туда попадают только совсем уж неадекватные преступники.

ЧЕГО ДОБИВАЕТСЯ ЖЕНЩИНА, ИЗБИВШАЯ СЫНА ПЬЕХИ

Семилетний Петя сейчас проходит реабилитацию после нападения агрессивной соседки по турбазе, которой оказалась жена футбольного арбитра Ирина Безбородова. Женщина набросилась на сына Стаса Пьехи после того, как он проткнул ее надувной бассейн: у ребенка диагностировали сотрясение мозга и другие травмы. Возбуждено уголовное дело, которое грозит обидчице штрафом либо четырехмесячным арестом. Однако, по словам звездного адвоката Сергея Жорина, который защищает семью Пьехи, виновница скандала требует привлечь мальчика к уголовной ответственности: она написала заявление в полицию о порче бассейна, и стражи порядка уже начали доследственную проверку... Что за дикость?

Комментарий юриста:

- Конечно, привлечь ребенка к уголовной ответственности до 14 лет нельзя по закону, даже если он испортит 100 бассейнов или сам кого-то покалечит. Новость о том, что Безбородова написала заявление, звучит так, словно она сумасшедшая, да еще и полиция вдруг взялась проводить проверку, как будто законов не читали... Однако, на деле все не так. Полиция обязана провести проверку по любому заявлению, даже если в нем указаны неправомерные требования или откровенные глупости. Но не думаю, что Безбородова на самом деле просила упечь мальчика за решетку. Скорее всего, она написала заявление, чтобы взыскать с родителей деньги за испорченный бассейн, либо, что еще вероятнее, чтобы полиция разобралась в ситуации: выяснила, как развивался конфликт, провоцировал ли потасовку кто-то из взрослых. Затем эти сведения помогли бы определить степень вины Безбородовой в нападении.

Но адвокат семьи с точки зрения шумихи все делает правильно, создавая громкие инфоповоды. Даже когда полиция откажет Безбородовой в возбуждении дела, это повод собрать прессу и заявить о творящемся вокруг беспределе. Так бытовая ссора превращается в скандал года.

ШНУРОВУ ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ?

Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс - та самая, что пела про "Лабутены", через суд требует с Сергея Шнурова 19 миллионов рублей: якобы эту сумму она недополучила за исполнение 39 песен, на которые имеет авторские права. Экс-коллега пыталась договориться с Шнуром мирным путем, но он ей даже не ответил.

Комментарий юриста:

- В Гражданском кодексе прописана финансовая ответственность за нарушение исключительных прав на произведение от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за каждый случай, так что заявленная сумма вовсе не фантастическая. Однако, доказать нарушение своих прав Вокс будет очень сложно: надо предоставить сведения, где и когда проходили концерты с исполнением спорных песен, сколько билетов было продано, какое вознаграждение получил Шнуров и его команда... Не исключено, что иск она подала для подтверждения серьезности своих намерений и создания ажиотажа. Все это должно спровоцировать оппонента на переговоры, и тогда уже артисты могут поторговаться.