Ледяной мед стал горячим трендом TikTok

Ледяной мед удивил пользователей Тик-тока Фото: Кадр видео

Мед для многих является отдельным блюдом или пищевым ингредиентом в холодное время года, когда его традиционно применяют при простуде или приготовлении согревающих пуншей.

Но этим жарким летом в TikTok решили перевернуть представления об этом природном продукте и превратить его в холодное лакомство.

Тиктокеру Davey RZ пришла в голову идея налить лед в маленькую пластиковую бутылку и заморозить ее. Тягучий мед превратился в подобие мороженого, а простой видеорецепт набрал 220 млн. просмотров.

Многие стали делиться своими идеями по поводу приготовления замороженного меда – добавлять в него пряности, разбавлять водой, окрашивать пищевыми красителями. Но подавляющее большинство последователей хэштега #FrozenHoney предлагают ничего не делать с натуральным медом, а просто не замораживать его до конца. Пролежавший в морозильной камере 2-3 часа мед становится еще более тягучим и желеобразным, приобретая желатиновую текстуру.

Диетологи ничего не имеют против этого тренда, считая, что замороженный лед безопасен для употребления, но напоминают, что этот продукт богат сахаром, и может резко повысить его уровень в крови, если употреблять мед в больших количествах.

Декан факультета стоматологии Университета Пенсильвании (США), д-р Марк Вольф также напоминает: «Каждый раз, когда вы пытаетесь откусить что-то твердое, вы рискуете сломать себе зубы».

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