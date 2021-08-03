Геннадий Онищенко - о смертельном ДТП в Анталье: Турецкий автохлам убивает наших туристов

Экс-главсанврач, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

-... Геннадий Григорьевич, к сожалению, печальные новости из Турции. Там автобус выскочил на встречку, перевернулся и погибли, по одним источникам, трое, по другим – четверо и там человек 16 в больнице. Вот как можно это все прокомментировать?

- Я об этом говорил... И не только применительно к коронавирусу. Что, безусловно, инфраструктура турецкого так называемого бизнес-отдыха полностью развалена.

И я не могу простить вот ту команду, так называемую представительную делегацию России, которая ездила туда, якобы, оценивать ситуацию готовности турков принимать наших людей.

Еще по коронавирусу можно найти оправдания, как видите. А по тому, что на прямой дороге автобус теряет управление (одна из возможных версий аварии. - А.Г.), пробивает барьер между полосами, заезжает на встречную полосу и гибнут люди…

Раньше мы слышали тоже довольно часто, к сожалению, о таких трагедиях, но там вроде все упиралось в горные дороги. А здесь? А здесь это говорит о том, что езда на автохламе, который доблестный турецкий туристический сервис нам представляет, уносит жизни наших людей.

Есть и ещё одна проблема... Отправляя в Турцию наших туристов, мы - хотим того или нет - поднимаем экономику этой страны, которая сегодня, развивая свой военно-промышленный комплекс, продает оружие Украине. И марионеточное правительство в Киеве сегодня грозится нам, что они будут турецкими беспилотниками расстреливать Донбасс.

А в Донбассе, я напомню, живет 500 тысяч наших граждан, которые имеют российские паспорта и российское гражданство. Вот во что это выливается.

Все забыли о той трагедии, когда был сбит наш истребитель турками, ракетами, которые - я не исключаю - тоже были оплачены нашей «любовью к турецкому берегу». Так вот, сограждане, дорогие мои, я к вам обращаюсь, - окститесь! Посмотрите на все это трезво!

А господам из Ростуризма, которые только и занимаются тем, что агитируют за то, чтобы наши туда ехали, и не занимаются нашей инфраструктурой, внутри страны... Так вот - я бы им посоветовал с уважением относиться к россиянам, а не заниматься бескорыстно развитием турецкого туристического бизнеса.

У нас есть Крым, у нас есть свой Черноморский берег, который нужно приводить в порядок, делать достойным - и по цене, и по уровню сервиса для граждан России.

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