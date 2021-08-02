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В мире2 августа 2021 23:22

"Выехал на встречную полосу и перевернулся": Почему автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Погибли 3 россиянина, 16 человек в больницах. Все отпускники были застрахованы
Юлия СМИРНОВАЮлия СМИРНОВА
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ДТП произошло около 18 часов на шоссе около города Манавгат.

ДТП произошло около 18 часов на шоссе около города Манавгат.

Фото: Youtube

Вечером 2 августа, в курортной турецкой провинции Анталья попал в аварию автобус с российскими туристами. Их отпуск уже заканчивался, наши соотечественники ехали из своих отелей в аэропорт, чтобы улететь домой – рейсом ZF 6394 в Самару, в 21.50.

ДТП произошло около 18 часов на шоссе около города Манавгат – того самого, где только что полыхали сильнейшие лесные пожары. В салоне были 22 туриста из Самары, в том числе 9 детей. Они отдыхали в Турции по путевкам компании “Интурист”. Автобус следовал из поселка Конаклы, расположенного рядом с Аланьей, в аэропорт Антальи.

Автобус врезался в ограждение, выехал на встречную полосу и перевернулся.

“По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось”, - сообщает пресс-служба Ростуризма.

В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли россияне

Погибли четыре человека, трое из них граждане России. Еще семерых отвезли в клиники в тяжелом состоянии, двое из них остаются в реанимации – это уточненные данные Ростуризма и Минздрава РФ.

- Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. В настоящий момент все раненые находятся в четырех больницах провинции Анталья. Информация по состоянию пострадавших уточняется. Водитель автобуса находится без сознания в тяжелом состоянии, - рассказали “КП” в компании “Интурист”.

- Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра, - говорят в Ростуризме.

В больнице туристам помогают русскоязычные гиды. На месте ДТП работали сотрудники принимающей компании “Интуриста”, они же держат связь с генконсульством России в Анталье, врачами и родными пострадавших.

Родственники смогут вылететь в Турцию в ближайшее время, обещают в “Интуристе”. Для этого нужно обратиться в турагентства, где приобретали путевки, или напрямую в центральный офис "Интуриста" в Москве по телефону 8 (495) 933-55-77.

Первые минуты после аварии с туристическим автобусом в Турции попали на видео

Все отпускники были застрахованы в компании «РЕСО-Гарантия». Так что лечение, по идее, должно быть за счет страховки. Также в полис входит репатриация тел погибших. В Минздраве заверяют, что будут контролировать лечение наших граждан.

Телефон горячей линии в Турции: +90 538 393 34 51; в России: +7 (915) 327 79 68.

Телефон для экстренной связи Генконсульства России в Анталье:+90 (541) 417 87 78.

Видео с места ДТП в Турции 2 августа 2021

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