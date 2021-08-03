В Киеве погиб оппозиционер из Белоруссии: Что за этим стоит

Виталий Шишов пропал накануне. Вышел в 9 утра на привычную пробежку в парке и домой не вернулся. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Виталий Шишов пропал накануне. Вышел в 9 утра на привычную пробежку в парке и домой не вернулся. Девушка Шишова пыталась найти его самостоятельно, однако днем все же обратилась в полицию. Лесопарк, где обычно бегал оппозиционер, прочесали вдоль и поперек. Однако тело главы «Белорусского дома в Украине» (БДУ) нашли только во вторник утром.

Полиция открыла дело по статье «умышленное убийство», заявив, что преступление могли замаскировать под суицид.

«Белорусский дом в Украине» - это не аналог «Русского дома» Россотрудничества. Это оппозиционная структура. Как говорится на ее сайте, «мы - некоммерческая общественная организация, созданная для помощи белорусам и всем пострадавшим от режима Лукашенко в Украине».

Легализация в незалежной, помощь с поиском работы и жилья, организация акций протеста под посольством РБ – вот основной профиль БДУ. При этом на Украине подобная организация – не единственная. Различных оппозиционных «Белорусских домов» там как минимум пять. Есть также «Белорусские альтернативы», «Свободная Беларусь», «Белорусский кризисный центр»… Ни одна из них не была замечена в какой-то серьезной политической активности, как и БДУ, группа которого в Фейсбуке насчитывает чуть более 100 человек. Сам Виталий Шишов вел довольно замкнутый для активиста образ жизни, практически не обновляя свои соцсети и не декларируя политические пристрастия.

В оппозиционных СМИ, разумеется, уже пошла волна обвинений в адрес действующей белорусской власти. Дескать, агенты КГБ повесили идеологического противника. Однако на серьезного «врага Лукашенко» Шишов явно не тянет – никому неизвестный скромный активист. Скорее на «сакральную жертву», от которой не жалко избавиться накануне годовщины массовых беспорядков в Минске: оппозиции нужен серьезный повод, чтобы постараться вывести людей на улицы.

Кстати, в убийстве Павла Шеремета тоже поначалу обвиняли Лукашенко. А потом выяснилось, что за взрывом машины стоят националисты, ветераны АТО. Радикалы стояли и за убийством экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Торчат их уши и за «Белорусским домом». По данным украинских СМИ, БДУ связан с белорусом Сергеем Коротких, бывшим бойцом батальона «Азов», который за участие в войне в Донбассе получил гражданство Украины. А один из учредителей организации, помимо Шишова, латыш Радио Батулин, боец смешанных единоборств и ближайший соратник «Боцмана» (такой позывной был у Коротких). Возможно, убийство вязано с внутренними разборками, например, из-за финансирования. Впрочем, и самоубийство не исключается. В любом случае Украина в очередной раз показывает, что является опасной страной для беглых оппозиционеров.

Вот накануне муж спортсменки Тимановской, попросившей на Олимпиаде политического убежища в Польше, заявлял, что он в безопасности на Киеве. А это уже оксюморон. Разумный человек на его месте скорее бы оттуда уехал.

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