Эксперт: «Год назад Лукашенко не знал, как ответить Прибалтике, откуда координировали митинги. А сейчас наслал на них мигрантов»

Александр Лукашенко сдержал свое слово Фото: REUTERS

- Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить, - предупредил страны ЕС Александр Лукашенко в конце мая в ответ на новые санкции против Минска. И слово свое, похоже, сдержал. Литовцы, когда поняли, чем это для них может обернуться, тут же заговорили о «гибридной войне», в которой нелегальные мигранты - грозное оружие Батьки.

Прямых доказательств, что белорусы сами свозят к литовской границе незваных гостей из Ирака, Афганистана и некоторых стран Африки, Литва предоставить не может. Белоруссия утверждает, что строго выполняет все международные соглашения по режиму охраны своих рубежей. Тем временем литовские пограничники задержали в этом году уже около четырёх тысяч нелегалов из дальних стран - это в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. Может, для других стран это не критично, но надо помнить, что в самой Литве живет около двух миллионов человек, и несколько тысяч чужаков для них - весьма ощутимое обстоятельство.

Дело дошло до массовых митингов разгневанных граждан, требующих от властей оградить их от странных пришельцев. В протестах участвуют сотни человек - для столь маленькой страны это весьма чувствительно. Они перекрывают дороги, по которым нелегалов везут в срочно создаваемые лагеря для беженцев. Поэтому бедолаг перемещают по ночам, тайно, в военных грузовиках. А в некоторых районах страны уже собираются вводить чрезвычайное положение.

Литовцы, как и другие прибалты, всегда кичились тем, что они - аж в самом Евросоюзе состоят. Если что, то союзники-братья их в беде не оставят. С этим связана и их подчас заносчивая, а то и просто хамская манера общения с Москвой. И на этот раз, объявив, что держат внешнюю границы ЕС от наплыва нежелательных мигрантов, в Вильнюсе ждали от Брюсселя скорой подмоги. Но, кроме призывов крепче держать свою границу на замке, ничего существенного от общеевропейского начальства не получили. Да и смешно ожидать, что немцы, принимавшие и по миллиону мигрантов в год, бросятся помогать литовцам, у которых всего-то их несколько тысяч накопилось.

Заокеанский, самый главный защитник и дорогой старший товарищ тоже в положение не вошел: «Нью-Йорк таймс», главный рупор американских демократов и либералов, лишь через два месяца написал о постигшей литовцев беде. И самое возмутительное - представил виноватыми самих литовцев, они, дескать, не слишком обходительны и внимательны к несчастным переселенцам. А они для либеральной мысли - всегда страдающая сторона.

В конце июля кризис еще больше обострился. Если раньше в Минск прилетал только один иракский рейс - из Багдада, то теперь появились и новые рейсы, и новые пункты вылета. Практически все мигранты мечтают добраться до Германии или Швеции. Весть о новом «окне в Европу» стремительно распространяется в арабских соцсетях. Утверждают, что билет в «страну счастья» из Ирака стоит 10 тысяч евро, которые берут дельцы из международных преступных картелей со своих клиентов.

Именно на международные группы, организующие нелегальную миграцию, и ссылаются в Минске, объясняя, что те просто освоили еще один маршрут доставки - через Белоруссию в Литву. А белорусы здесь вовсе не при чем.

В сложившейся ситуации «Комсомолке» помог разобраться Николай Межевич, доктор экономических наук, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, Президент российской ассоциации прибалтийских исследований.

- Николай Маратович, можно ли в литовском миграционном кризисе присудить победу Лукашенко?

- Безусловно, но с добавлением, что она пока - промежуточная. Я бы не стал говорить о глубоком внутриполитическом кризисе в Литве, но это самое серьезное испытание, перед которым власти этой страны оказались после импичмента президента Паксаса в 2004 году. Очевидна высокая степень политической и экономической неопределенности. В известной степени это - ассиметричный ответ на те неконвенциональные угрозы и агрессию, которые осуществляла Литва вместе с Польшей ровно год назад против Белоруссии. Тогда Минск не знал, как ответить на управляемые зарубежными телегам-каналами массовые протесты, а сегодня Вильнюс не знает, как ответить на сложившуюся миграционную ситуацию.

- Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис-младший пару дней назад заявил, что если Минск снова возьмет свою границу под контроль, то новых санкций против Белоруссии не будет, а вчера опять призывал Евросоюз к новым санкциям против Минска. Это блеф, растерянность или настоящий испуг?

- Молодость хороша в спорте, а в дипломатии требуется опыт. Здесь проявилась явная недооценка Ландсбергисом-внуком белорусских властей. Предположить, что Лукашенко купится на такую дешевую приманку, это, по-моему, даже не его, а себя не уважать. Потому что формулировка была однозначной: если вы наведете порядок на границе, проще говоря, будете нашу границу защищать как свою, то мы не будем выступать за новые санкции, а то, что старые останутся, само собой. Подобные обещания Литвы в принципе никогда ничего не стоят. Поэтому Минск на них и не прореагировал. Увидев, что его «пряник» не сработал, Ландсбергис опять решил перейти на «кнут». Но реального «кнута» у него нет. В этом и проблема современной Литвы.

- Какой на сегодня можно сделать вывод? Некоторые эксперты говорят, что с прибалтами возможен лишь жесткий разговор, они приходят в состояние вменяемости лишь поняв, что будет больно. Это так?

- Я занимаюсь Прибалтикой уже 34 года и могу с полной уверенностью сказать: да, Эстония, Латвия и Литва абсолютно не реагируют на разговоры, увещевания и призывы в духе кота Леопольда. А вот воздействие экономического или политического характера, комплексные санкции, ограничение торгово-экономических или дипломатических связей в этих странах прекрасно понимают. Скажем, призывать Эстонию 31-й год подряд уважать права русскоязычных - бессмысленно. А если выйти из имеющихся с ними договоренностей экологического характера в регионе Балтийского моря, тогда они сразу многое поймут.

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