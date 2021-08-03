Шойгу рассказал о возросшей популярности армии России

По словам главы военного ведомства, "в числе наиболее востребованных - командные вузы Сухопутных войск и Рязанское училище ВДВ". Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

- С 1 августа на первые курсы военных вузов зачислено более 13-ти тысяч курсантов. Средний конкурс составил 3,5 человека на место, а по ряду специальностей - до 6 человек, - рассказал на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, "в числе наиболее востребованных - командные вузы Сухопутных войск и Рязанское училище ВДВ".

- Значительно увеличился интерес молодежи к освоению профессии военного моряка. Большой популярностью пользуются инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники, - отметил Шойгу.

В армию охотно стали идти служить девушки. Для них есть набор в девять вузов, в числе которых и Краснодарское летное училище. С ним скоро не смогут соперничать даже международные конкурсы красоты.

- Конкурс туда для девушек составил более 12-ти человек на место, а при поступлении в Военно-медицинскую академию – более 20-ти человек на место, - уточнил министр.

Интерес к российской армии и военной науке отражает Международный военно-технический форум (МВТФ-2021) который пройдет в конце августа в Московской области. По словам министра, желание его посетить уже заявили представители военных ведомств из 81 страны.

- По предварительным заявкам, участие в Форуме примет более полутора тысяч предприятий и организаций, которые продемонстрируют свыше 20-ти тысяч образцов продукции, - рассказал Шойгу.

Глава военного ведомства сообщил, что особый интерес военные специалисты проявляют к специализированной экспозиции "Арктика", которая познакомит посетителей с "перспективными образцами военной техники".

Не отстает от развития военных технологий боевая и спортивная подготовка личного состава.

- Треть сборной России на Играх в Японии (109 человек) это спортсмены ЦСКА. И наши армейские спортсмены, выступающие на XXXII-ых летних Олимпийских играх в Токио, уже принесли в копилку российской сборной 34 из 50 медалей, - поздравил подчиненных министр.

По словам Шойгу, в таких видах спорта, как легкая атлетика, парусный спорт, стрельба из лука, современное пятиборье, фехтование, дзюдо, вольная и греко-римская борьба, армейцы составляют большую часть российской команды, а в тяжелой атлетике, тхэквондо и скалолазании наша сборная представлена исключительно спортсменами ЦСКА.

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