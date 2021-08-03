Маленькая девочка с сумкой детских вещей найдена в кустах одного из дворов в Жуковском

В Подмосковье нашли малолетнюю девочку с сумкой детских вещей Фото: СОЦСЕТИ

Утром 3 августа 29-летняя жительница Жуковского отправилась на работу. В кустах у дома 32 по улице Молодежная увидела сидящего на земле ребенка. Цветастая кофточка, шортики — чадо испуганно смотрело по сторонам большими глазами.

— Женщина обратилась в полицию. На вид ребенку около двух лет. Рядом с ней была сумка с детскими вещами. Девочку передали в педиатрическое отделение местной больницы. Ее здоровью ничего не угрожает. Полиция ведет розыск родственников ребенка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В социальных сетях местные жители, которые видели девочку воочию, высказали предположение, что она из Узбекистана. Ребенок говорит мало и плохо. И то «на своем».

— Что за кошмар творится! Как котят мигранты детей выбрасывают, — эмоционально отреагировали комментаторы.

Следственный комитет подключился к делу. За оставление ребенка в опасности возбудили уголовное дело — статья 125 УК РФ. По ней грозит до одного года колонии. Личность родителей, обычно, быстро удается установить по камерам наблюдения. Но вряд ли ребенка вернут в семью, которая от нее избавилась. Наверняка, ее ждет приют, а мать с отцом — лишение родительских прав.

Другую громкую историю обсуждают сегодня в Москве. В одном из парков неизвестный вколол в ягодицу 15-летней школьницы какое-то вещество. Подросток, по ее словам, потеряла сознание, а очнулась в лесу. Однако это версия пока не нашла подтверждения