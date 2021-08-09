Для сильных духом: потомок партизана Давыдова объединил добровольцев на марш-бросок в 100 км по местам Бородинской славы

Этот марафон вовсе не про скорость и даже не про преодоление маршрута. Фото: соцсети марафона «Бородинская сотка»

100 километров на Бородинском поле за 24 часа — столько преодолевают ежегодно в последние выходные мая участники сверхмарафона «Бородинская сотка». Поле, палатки, трасса в 10 км (для ста километров по принципу 10 раз туда — обратно), котелки, кастрюльки, гитары, а также две сотни участников, повар и полтора десятка добровольцев-организаторов — традиционные составляющие мероприятия.

Но этот марафон вовсе не про скорость и даже не про преодоление маршрута. Это история про боевую славу участников Бородинской битвы и про людей, которые чтут память предков.

Многих соорганизаторов из нынешнего состава Бородинской сотки «воспитал» и научил быть добровольцами правнук в нескольких поколениях поэта и партизана Дениса Давыдова — Юрий Давыдов. Юра — и сам поэт, и философ.

Юрий Давыдов/Фото предоставлено автором

— Мы познакомились с Юрой 28 лет назад. Это случилось в моем родном Харькове: я тогда заканчивала физико-математическое отделение гимназии перед поступлением в университет, — вспоминает Надежда Четаева, соорганизатор «Бородинской сотки». — В это время Юра с единомышленниками инициировал в нескольких городах социальный опрос о том, что такое счастье. Я приняла участие в опросе, а затем и в «мозговом штурме». На встрече были во многом удивительные девчата и ребята, — вдумчивые, доброжелательные (с ними вместе как раз сейчас и организуем Бородинскую Сотку).

Как вспоминает Надежда, Юрий тогда рассказывал о том, что счастье отдельно взятого человека лишь отчасти может решиться силами самого человека, во многом уровень связан с процессами в обществе: и с семьёй, и с друзьями, и с работой, и происходящим в стране. Ему возражали из зала, что каждый сам кузнец своего счастья, Юра отвечал примерно так: «Вот представьте: вы себе прекрасно развиваетесь, медали и дипломы собираете, несколько языков выучили… Но все это происходит в городе Нагасаки, август 1945… Помните историю?»

— «Раньше думай о Родине, а потом о себе! «- Юра, как и его пра- пра- пра- прадед Денис Давыдов, очень это чувствовал, любил страну, говорил, беспокоился о будущем, о том, что страну пытаются разорвать, объяснял, что очень важно объединить хороших людей — угольков (не пустую породу) вместе, — рассказывает Надежда. — Он много знал, многое умел, многому учил. Ездил и общался с группами единомышленников — в Калуге, Саранске, Перми, Донецке, Калуге и Харькове… Он всегда настаивал именно на том, что победа — результат общих усилий.

Когда друга и наставника — Юры Давыдова не стало, спустя год его друзья-ученики решили организовать «Бородинскую сотку» — добровольческий туристический беговой и пешеходный сверхмарафон на Бородинском поле.

Подготовка ежегодного сверхмарафона у орггруппы начинается всегда за полгода до «часа Х». Фото: соцсети марафона «Бородинская сотка»

— У сотки, в отличие от профессиональных марафонов, нет жестких рамок — бежим, идем, преодолеваем дистанцию кто как умеет, времени на это 24 часа, но можно и 3 суток (а не 15 часов, как везде). Много новичков, которые в жизни бегали максимум 10 км, — объясняет Надежда. — Есть общая экскурсия в музей.

Подготовка ежегодного сверхмарафона у орггруппы начинается всегда за полгода до «часа Х» — в новогодние праздники: спонсоры, призы и сувениры, медали, приглашения участников…

— Юлька заводит разговор о том, какие медали лучше выбрать. Медали — дело ответственное. Они потом целый год будут напоминать участникам о нас, до следующего марафона, — раскрывает секреты волонтерской работы Четаева. — Юля Приведенная занимается у нас согласованием, разрешением, коммуникацией с участниками, работой со СМИ.

У сотки, в отличие от профессиональных марафонов, нет жестких рамок. Фото: соцсети марафона «Бородинская сотка»

А удобный для жизни в течение марафона палаточный городок, а так же фото- и видеосъемку, вещание организуют Юра Васькин и Володя Мельников. Есть и еще помощники: Андрей Мельник, Вадим, Анатолий, Тимофей, еще ребята… Несколько лет назад , впервые приняв участие в сотке, отыскалась Ира Лагутина — теперь она берет на себя самые нужные участки подготовки. Было еще несколько историй, когда примкнув на пробежку, в дальнейшем пришли в качестве волонтеров на проект и подружились.

Особые надежды команда возлагает на программиста Никиту: мечтают отладить электронный учет, чтобы бегун перед стартом надевал специальный браслет, благодаря которому организаторы смогли бы видеть, где находится каждый участник.

— Пока же маршрут и время приходится круглосуточно отмечать в бумажных ведомостях. Обычно под эту работу задействовано одновременно четыре-шесть человек, на двух точках учета. Работа волонтеров по учету кажется с виду легкой: стоишь, помечаешь прибегающих участников, — и вуаля. Но на самом деле в ней большой труд и смысл: надо все время быть начеку — не перепутать, записать в нужную клеточку в нужное время, подбодрить каждого бегуна, дать попить, поесть, уставшим дать отдохнуть, скоординировать (если бегуну надоело бегать и хочется, чтоб его везли с ветерком обратно в палаточный городок), — объясняет Надежда.

Полевая кухня на сверхмарафоне занимает особое место — ее тоже организовывают добровольцы. Фото: соцсети марафона «Бородинская сотка»

Полевая кухня на сверхмарафоне занимает особое место — ее тоже организовывают добровольцы. Суп, второе, компот — стандартное меню «Бородинской сотки». Но в этом году друзья организаторов сагитировали приехать настоящего повара Евгения Маркова с помощниками и огромным вагончиком с супом-кашей на колесах, с чаном плова.

-Наш проект — почти «каша из топора». Продукты, всяческие сувениры и прочее — все это понемножку организуют сами участники, посильными взносами или доставленными вещественными благами. Нам приходится конечно вложить из своих заработков побольше — медали например, обходятся в тысяч 20-30, сумочки и сувенирные часы, кружки и календари, дипломы, тетрадки — во все это мы вкладываем свои силы, идеи и средства. Производители удивляются нашей истории о добровольной сотке, улыбаются и стараются сделать получше и поэкономней, — раскрывает секреты Надежда. — Мы уже думали: будь у нас в распоряжении в месяц хотя бы оклад одного среднестатистического московского чиновника, мы бы успевали не только на Бородинском поле, но еще в нескольких местах развить 2-3 похожих проекта, на радость людям.

Статья вошла в число лучших на конкурсе «Искусство созидать и помогать», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды». Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.