Наш ответ Кудрину: Как победить бедность, создать «русский айфон» и заставить экономику России развиваться

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин Фото: Артем КИЛЬКИН

Все мы родом из Советского Союза. С его госпланами, госценами, госсобственностью и низкими предпринимательскими навыками. И это главное препятствие для развития экономики нашей страны. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК. И назвал главные проблемы, которые мешают нам развиваться и богатеть. Но о том, как нам побороть эти проблемы, подробно не рассказал.

Поэтому мы решили продолжить тему: выделили три главных экономических проблемы, озвученных Кудриным, и задались вопросами - почему так сложилось и что нам со всем этим делать? Помочь в этом мы попросили Георгия Остапковича, директора центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

1. В России устаревшая экономическая модель

Алексей Кудрин:

«После нулевых многие экономисты говорили, что нам нужно перейти от экономики спроса к инвестиционной модели экономики. Этого перехода так и не получилось. Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров. Экономика спроса ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти.»

По словам Георгия Остапковича, есть две главные причины, по которым мы эксплуатируем «старую модель экономики».

- Наша экономика преимущественно «заряжена» на спрос на сырье и углеводороды. Доля сырьевых товаров в нашем экспорте - около 80%. Причина — в нашей технологической базе. У нас нет достаточного количества технологий для обрабатывающей промышленности, производства товаров с высокой добавленной стоимостью, - говорит эксперт.

Иными словами, нефти или леса у нас предостаточно. А вот оборудования для того, чтобы делать из этого леса качественную мебель, уже не хватает. Вот мы и гоним древесину на экспорт, и где-нибудь в Италии, Швеции, а то и в Бангладеш из нее производят кресла да шкафы (ту самую продукцию с высокой добавленной стоимостью) и выгодно продают. В том числе и на экспорт в Россию.

- Вторая причина - и я думаю, это главное - в том, что что мы слабо встроены в глобальный рынок. Посмотрите, что сейчас происходит в мире: уже практически не встретишь такого, чтобы высокотехнологичную продукцию выпускала одна страна без помощи других. Возьмем для примера «Мерседес»: этот автомобиль делают не только немцы, комплектующие для него поставляют со всего мира. Или Большой андронный коллайдер – он работает в Швейцарии, но делало его больше ста стран, - рассказывает Георгий Остапкович. - Нам тоже необходима открытость: иностранному капиталу, знаниям, прорывным технологиям. Все это у нас, мягко говоря, на недостаточном уровне.

А что самое интересное, «открыться» нам никто не мешает. Денег для привлечения этих самых технологий и знаний в России предостаточно. По словам эксперта, у нас отличная финансовая ситуация: огромные золотовалютные резервы, больше 13 трлн рублей в Фонде национального благосостояния, маленький госдолг.

- Отказываться от сырья не нужно. Но средства, которые поступают нам в огромном количестве от нефти, газа и других ресурсов, надо направлять на технологии переработки сырья, производства современных товаров. И выходить с этими товарами на международный рынок, - заключает Георгий Остапкович.

2. Наши несырьевые товары не ценятся на мировом рынке

Алексей Кудрин:

«Внутренний спрос не вытянет темпы экономического роста в 4–5%. В лучшем случае это будет 2%. Только развивая экспортную составляющую, мы можем развиться до 4–5%. Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone. Мы должны что-то для мира создать.»

Ответ на этот вопрос прямо вытекает из проблемы, которую мы рассмотрели выше. Природных ресурсов у нас много, а технологий и знаний, которые позволяют сделать из них что-то по-настоящему прорывное, пока не хватает. В большинстве своем российские товары - они как российский футбол: на внутреннем рынке кое-как ценятся, на международном - пшик.

Но это не единственная проблема, которая мешает нам создавать товары, которые поднимут ВВП.

- У нас не только проблема в технологиях, но и недостаток людей. Мы попали в демографическую яму, сокращается самая производительная часть населения - люди в возрасте 25-45 лет. А доля пожилых растет. При всем уважении к пожилым людям, они менее склонны к риску, предпринимательской активности. Они хороши в образовании, здравоохранении, но не в реальном секторе экономики (машиностроении, агропроме и т. д., - Ред.). А именно реальный сектор преимущественно создает ВВП. Чтобы поднять ВВП на 5%, мы должны создать товаров и услуг больше, чем на 5 трлн рублей. У нас может просто не хватить трудовых ресурсов для такого скачка.

- Значит, не получится у нас создать «русский айфон» и другие прорывные продукты, за которыми покупатели всего мира будут выстраиваться в очередь?

- Это возможно, потенциал для роста у нас есть. Но над этим нужно работать - обновлять оборудование, облегчать жизнь бизнесу, принимать законы, которые не создают барьеры, а поощряют предпринимательство. Например, снижать налоги. Конечно, сначала это немного ударит по экономике: чем меньше налогов, тем меньше ВВП. Но потом, когда компании заработают, станут получать прибыль и платить налоги, все вернется сторицей и рост экономики увеличится. Надо мыслить не сегодняшним и завтрашним днем, а стратегически, на несколько лет вперед.

При этом эксперт предупреждает: нельзя сразу взять - и начать делать айфоны последнего поколения. Начинать надо с простых товаров и уже потом переходить на высокотехнологичную продукцию.

- По такому пути в свое время шел Китай, - напоминает Георгий Остапкович. - Они начали развивать производство игрушек, мебели, одежды и т. д. «Захватили» зарубежные рынки за счет низких цен, накопили капитал и уже потом перешли на высокотехнологичную продукцию - телефоны, компьютеры. Так они перестали быть аграрной страной и вышли на второе место по объему ВВП в мире.

3. У нас слишком много бедных

Алексей Кудрин:

«Я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное, что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза...»

«Конечно, я с настороженностью отношусь к таким мерам (регулированию цен, - Ред.). В этом смысле я скорее за целевые субсидии населению на определенные виды товаров, за скидки для особо нуждающихся, адресную помощь».

- Бедность – одна из главных экономических проблем. Но насколько это правильно - давать людям деньги напрямую? Не получится ли, что мы даем им рыбу вместо удочки, и стимул трудиться у них пропадет окончательно?

- Адресная помощь - это эффективная мера. Главное, чтобы ее получали те люди, которые действительно в ней нуждаются. Очень важно четко определить критерии, по которым человека можно отнести к бедным. И начинать выдавать помощь. А деньги на это в стране есть. Например, сейчас у нас почти 20 млн человек имеют доход ниже прожиточного минимума. Даже если каждому из них выдавать 1000 рублей в месяц, это 240 млрд рублей в год. А у нас только в Фонде национального благосостояния - больше 13 трлн рублей, - говорит Георгий Остапкович. - И это полезно не только конкретным людям, но и экономике в целом. Деньги можно перечислять на продовольственные карточки, по которым можно купить только российскую сельхозпродукцию. То есть сельхозпроизводители должны будут выпустить больше товаров, машиностроители – больше комбайнов и тракторов, увеличится потребление электроэнергии, металлов и т. д. Это и есть рост экономики за счет увеличения потребления.

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