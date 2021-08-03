Главврач «Коммунарки» Денис Проценко: Когда у тебя сотни молодых больных в реанимации и на ИВЛ, странно слышать доводы антипрививочников

Денис Проценко в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Денис Николаевич, по сравнению с началом пандемии что-то поменялось?

- Конечно, у нас в руках появились новые инструменты. Главный инструмент – это вакцина. И у нас их, российских, не одна. И, наверное, это принципиально новое. Что еще меняется? Ну, мы видим, что и вирус меняется. В эту третью волну у нас доминирует вирус Дельта, так называемый индийский штамм, мы видим, что он протекает тяжелее и что он более активен в отношении молодых людей. А средний возраст наших пациентов, в том числе, находящихся в отделении реанимации, стал моложе.

- Сейчас у нас новый штамм, потом появится еще более новый. Сколько таких нам еще предстоит пережить?

- Сложный вопрос. Но это же естественная эволюция, в том числе, естественная эволюция вирусов. Поэтому, в отношении ковида и коронавирусной инфекции делать какие-то прогнозы очень сложно. Предыдущие эпидемии человечество побеждало с помощью вакцинации. Я не знаю, что сейчас изменилось в понимании многих людей, которые сдержанно к этому пути относятся, или даже негативно. Но с позиции врачей я вижу, что вакцинация - единственный путь преодоления проблемы. Да, вакцинация не гарантирует, что вы не будете инфицированы. Риск заражения предотвращает социальная дистанция, масочный режим. Но вакцинация увеличивает шансы выживания, минимизирует риски тяжелого течения заболевания, минимизирует нагрузку на систему здравоохранения. Но самое главное, если говорить о пациенте, который сделал прививки: мы понимаем, что у него риски тяжело заболеть ковидом или умереть от него снижаются многократно.

Защита гарантирована на полгода

- Тогда такой вопрос. Вот раньше говорили о том, что мы ждем популяционный иммунитет, кто-то вакцинируется, кто-то переболеет - и в какой-то момент, поскольку большинство населения будет иметь иммунитет, эпидемия начнет тормозиться. А есть прогноз, когда будет достигнут этот популяционный иммунитет?

- Есть понимание, сколько держится иммунитет у конкретного индивидуум. Мы сейчас не просто так решили проводить ревакцинацию спустя шесть месяцев после предыдущей прививки. Или спустя полгода после болезни. Это тот период, когда поствакцинальный иммунитет и иммунитет естественный, сформированный после болезни, надежно защищает человека.

- Вы уже привились, правильно?

- Да, 31 декабря и в начале июня. Я следую тем рекомендациям, которые есть… В ноябре снова буду думать о том, чтобы сделать прививку.

- Я точно так же постоянно теперь проверяю антитела.

- А я не проверяю антитела.

- Почему?

- А зачем? Во-первых, если ты привился, можешь не переживать. Хотя, конечно, стопроцентно эффективных вакцин нет, 6-8% людей не получают иммунный ответ на вакцинацию. И, кстати, это очень крутой показатель - 92% привитых иммунитет приобретают! Ну и во-вторых, смотрите: мы каждую осень прививались от гриппа. Кто-нибудь хоть раз проверял, есть ли у него антитела, перед тем, как идти на прививку?!

С другой стороны, вот вы начали говорить о популяционном иммунитете... Сложно рассуждать о популяционном иммунитете, когда мы видим цифру - 14% в России вакцинированных!

- Люди, знаете, что думают? Зачем мне прививаться, если будет новый штамм? А популяционный иммунитет их не очень волнует. Они рассуждают о том, что это якобы влияет на фертильность, влияет на беременность. Хотя наверняка уже появились какие-то люди, которые за время пандемии зачинали детей, беременели и даже успели родить.

- Это, конечно, не зона моей компетенции. Когда я агитирую за вакцинацию, моя агитация основана на исследованиях, которые опубликованы. На опыте 20 миллионов привитых в Российской Федерации. На публикациях по российской вакцине, которые подготовили наши зарубежные коллеги, использующие российскую вакцину.

А на чем основаны эти рассуждения? Это, знаете, вот на заборе написано, заглядываешь – а там дрова. Ну вот с чего взяли, что прививка влияет на фертильность? Какие есть для этого предпосылки, чтобы рассуждать о том, что вакцина от ковида может привести к бесплодию? Это вот такие рассуждения, когда вбрасывают, и ты оправдываешься, не понимая, за что ты вообще оправдываешься? Если бы тебе предоставили аргументы – вот, посмотрите, в публикации пишут о том-то и том-то... Но ведь этих аргументов нет, одни эмоции.

Денис Проценко: "Сложно рассуждать о популяционном иммунитете, когда мы видим цифру - 14% в России вакцинированных". Фото: Иван МАКЕЕВ

В последнее время к нам стали поступать более молодые пациенты, у которых, несмотря на проведение интенсивной терапии, гораздо быстрее прогрессирует поражение легочной ткани. У нас утром во вторник было 782 больных. Но что тревожно, из них 250 находятся в отделении реанимации, 110 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, 5 молодых пациентов находятся на экстракорпорально-мембранной оксигенации (ЭКМО - этот аппарат заменяет пациенту работу сердца и легких - прим. Ред.). Честно скажу, я не сторонник запугивания, но, когда ты видишь это в рутине каждый день, когда у тебя тяжелые кашляющие больные на ИВЛ, какие-то доводы противников вакцинации вызывают недоумение. Мне кажется, за эти полтора года пандемии круг наших обычных знакомых сужается, сужается. Многие семьи уже кого-то потеряли от ковида. Ну, хотя бы, посмотрите сколько мы потеряли ярких личностей из числа знаменитостей...

Поэтому когда встал вопрос о вакцинации, у меня не было даже сомнений для разговора с родителями. Они поехали и вакцинировались. Да, кстати, в июне они переболели, но при этом даже не потребовалась госпитализация. Хотя, в силу возраста родителей у них есть эти факторы риска, которые бы предполагали тяжелое течение и неблагоприятный исход.

Лекарств от вируса так и нет

- А почему сейчас такая рекордная смертность? В конце прошлого года посуточной заболеваемости цифры были и повыше, но более 600 человек в сутки не умирали. А вот уже какую неделю подряд держится цифра под 800 летальных исходов каждый день.

- Еще раз говорю, более тяжелое течение, более агрессивное течение. Надо признаться, что за эти полтора года ни в России, ни во всем мире не разработано противовирусного препарата, который бы с высокой эффективностью нивелировал и блокировал вирус. Да, мы научились бороться с осложнениями – ну, мы научились контролировать цитокиновый шторм, мы научились на определенном этапе воздействовать на иммунитет путем введения плазмы переболевших пациентов с уже имеющимися антителами. Но специфического лечения нет. Вот на каждую патогенную бактерию есть антибиотик, который эту бактерию убивает. К сожалению, против вируса, в частности, коронавируса, такого препарата в настоящее время во всем мире не существует.

Постковид не выдумка. Но и он преодолим

- А после выздоровления - правда, что люди поголовно страдают провалами памяти и слабостью?

- Сйчас очень много говорят о постковиде. Классического наблюдения за выздоровевшими пациентами у нас нет, потому что мы их выписываем, а далее они восстанавливаются под наблюдением врачей амбулаторно. Но из общения с коллегами, со знакомыми, которые переболели, наиболее часто отмечают такие симптомы - снижение работоспособности, быстрая утомляемость, снижение короткой памяти. У молодых людей это где-то в течение двух месяцев проходит. Мы делали небольшое исследование, обзванивали наших пациентов. У пожилых пациентов это может затягиваться подольше.

- У вас так было, когда вы переболели?

- Была, конечно, утомляемость повышенная, но просто в силу сложившихся обстоятельств в тот момент я на этом так сильно не фиксировался.

- А потом все прошло?

- Да.

- То есть, вы сейчас можете сказать, что вы полностью восстановились?

- Абсолютно.

- В ковидных госпиталях, как и в обычных больницах, не осталось, наверное, не переболевшего медперсонала…

- Мы с нашим эпидотделом это мониторировали. И, как ни парадоксально, в основном (и я тому пример) – инфицирование происходило не на рабочем месте, а все-таки в местах коммуникаций. Мы все живые люди, и выходя за пределы красной зоны, ты где-то мог расслабиться.

- Получается, у вас в больнице должен быть очаг выработки коллективного иммунитета...

- 68% команды «Коммунарки» сейчас вакцинированы. Не привиты только люди, которые имеют медицинские отводы, либо это те наши коллеги, у которых еще не прошло 6 месяцев после болезни.

Певицу Максим лечит крутая команда

- «Коммунарка» сейчас заполнена?

- Мы сейчас видим, к счастью, снижение. Но когда заболеваемость снижается, в больнице концентрируются наиболее тяжелые пациенты с наиболее неблагоприятным прогнозом.

- А певица Максим не у вас? Или это секрет?

- Нет, это не секрет. У нас нет такой пациентки.

- Просто сегодня пришла хорошая новость. Долго писали, что у нее было очень серьезное поражение легких, она была на ИВЛ… А сегодня опубликовано, что она уже пришла в себя, ее перевозят на кресле-каталке.

- Крутые коллеги, я знаю, кто ее лечит. И горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит такая мультидисциплинарная команда, где и анестезиологи, и пульманологи, инфекционисты, и терапевты.

Певица МакSим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- То есть, мы научились даже в супертяжелых случаях, прикладывая усилия, вытаскивать людей с достаточно тяжелой ситуацией?

- Да. Но тут надо еще понимать, что возраст имеет значение. Потому что все-таки у пожилых пациентов резервов для преодоления критического состояния гораздо меньше, чем у людей молодых.

- Ну, пожелаем ей здоровья! Дай бог, чтобы девочка выздоровела!..

ЗАЧЕМ ДОКТОРУ ИДТИ ВО ВЛАСТЬ

- Вы решили пойти в Госдуму. С чем это связано?

- Наверное, ключевой момент, который есть, это обращение ко мне и желание руководства страны, чтобы теми переменами, которые требует система здравоохранения, занимались не профессиональные политики, а доктора, что называется, с земли, которые видят проблемы. И это такое целое, по большому счету, направление медицинской команды кандидатов от "Единой России", которая, действительно, обсуждает, мы проводим зумы, мы обсуждаем территориальные различия систем, мы систематизируем проблемы, которые будут предложены в народную программу "Единой России". И это такой обычный медицинский подход. Есть проблема – собирается консилиум, эту проблему обсуждает и приходит к некоему единому решению, как решать и как что-то менять.

Есть у меня очень близкий человек, который говорит: можно ехать в дрезине и плевать в пролетающий мимо поезд, а можно попытаться быть в этом поезде, что-то поменять и в системе здравоохранения.

- И вы реально считаете, что с вашим приходом в политику медицина может измениться? То есть те необходимые изменения, которые…

- Я не говорю «я», я говорю про команду врачей. Нас сейчас, например, 17 врачей, которые выдвинуты от "Единой России". У меня нет слова «я». Медицина индивидуальной перестала быть со времен Булгакова. Я говорил о медицинских командах, о командах мультидисциплинарных.

Я очень надеюсь, что нас услышат. Нас сейчас уже начали слышать.

КСТАТИ

НОВЫЕ ПРИЗНАКИ НОВОГО ШТАММА

- А какие симптомы сейчас у ковидных пациентов? И какой штамм встречается чаще всего?

- Циркулирует больше Дельта-штамм (т.н. «индийский» - прим. Ред.). К обычным симптомам - высокой температуре, кашлю - у многих пациентов добавились какие-то расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, чего мы не видели в первую волну. Тем не менее, высокая лихорадка, покашливание остаются одними из главных симптомов. Может, меньше стало количество пациентов, которые жалуются на исчезновение обоняния.