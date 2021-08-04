Путь к состоянию: Барак Обама ушел из Белого дома и сказочно разбогател

Экс-президент США Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2009 году Барак Обама стал одним из самых молодых за всю историю президентов США. И, конечно, первым темнокожим человеком на этом посту. Но запомнился и в России: очень уж много всего случилось за 8 лет его пребывания в Белом доме. Да что говорить, если даже появился целый жанр анекдотов про Обаму в духе того, в каком ужасном состоянии он оставляет Омск или Саратов после своего президентства.

Даже после двух президентских сроков на заслуженную пенсию никак не тянул: на момент завершения политической карьеры ему было 55 лет. Соответственно, в этом году, 4 августа он отпразднует свой 60-летний юбилей.

Сегодня в поместье Обамы на курортном острове Мартас-Винъярд соберутся звездные гости: теледива Опра Уинфри, режиссер Стивен Спилберг, актер Джордж Клуни и другие. А вот действующий президент США Джо Байден от личного присутствия уклонился, хоть и получил приглашение. Пресс-служба Белого дома мотивировала это тем, что у нынешнего главы Белого дома именно на этот день запланирована рабочая поездка в один из штатов, а Обаму Байден «со вступлением в клуб 60-летних поздравит должным образом чуть позднее».

Интересно, что особняк за 12 млн долларов Обама не мог себе позволить ни до переезда в Белый дом, ни после двух президентских каденций. Все 8 лет проживания в столице супруги только и делали, что возвращала долги и погашала кредиты. Все небольшие сбережения были потрачены на предвыборную кампанию, а президентского жалованья хватило лишь на то, чтобы полностью оплатить кредиты главы семейства и его супруги, взятые в свое время на оплату их обучения в университете.

4 августа Барак Обама отпразднует 60-летие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские президенты, покидающие Белый дом своими ногами, отправляются из него прямиком на заслуженный отдых, изредка принимая участие в разного рода благотворительных акциях. Но у Обамы – примерного семьянина и отца двух несовершеннолетних дочерей, не достигшего на тот момент ни финансового благополучия, ни пенсионного возраста, такой возможности не было. Необходимо было думать - как и на что жить дальше.

Все были уверены, что Обама примет одно из многочисленных предложений занять пост советника-консультанта в какой-нибудь транснациональной корпорации. Но неожиданно для всех прозвучало сообщение о том, что Барак и Мишель Обамы подписали контракт с компанией Netflix на продюсирование фильмов и сериалов.

Состояние и слава семейства Обам растет как на дрожжах: American Factory - первый фильм пары для Netflix - о заброшенном заводе General Motors, возрожденном китайским миллиардером в Огайо, получил Оскара за лучший документальный фильм; издательство Penguin Random House подтвердило, что книга авторства Мишель «Становление» и мемуары Барака «Земля обетованная» разошлись по миру миллионными тиражами. Только аванс за эти две книги составил $65 миллионов. Сумма, которую получили авторы в качестве процентов от продаж, до сих пор неизвестна. Мишель Обама еще и подсуетилась, настояв на том, чтобы вместе с ее книгой продавалась и всевозможная сувенирная продукция – например, кружки и свечки. Комплект свечей стоил немалые $35 (примерно 2,5 тысячи, если считать в рублях).

Пополняют семейную казну и публичные выступления бывшего президента. За одно такое появление перед зрителями Обама берет $400 тысяч – ровно столько, сколько он получал за год, будучи президентом.

По разным оценкам, сейчас состояние Барака Обамы то ли 70, то ли 135 миллионов долларов. На момент избрания президентом все активы семьи составляли чуть больше 1 миллиона долларов.

Так что юбиляр явно мог себе позволить отказаться от подарков: звездных гостей заранее известили, что вместо обернутых блестящей бумагой коробок стоит приносить подтверждения о взносах в благотворительные организации, занимающиеся борьбой с расизмом и гендерным неравенством. А вот зоозащитники останутся с носом. А ведь они как никто другие сделали все для того, что увековечить имя 44-го президента США в своих анналах, назвав в честь него лишайник (Caloplaca obamae), плоского червя (Baracktrema obamai) и даже паука (Aptostichus barackobamai).

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